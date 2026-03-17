بازگشایی محور خیابان پیروزی در عملیات ۱۲ ساعته

به گزارش خبرگزاری مهر ، سید محمدرحیم مرتضوی رئیس ستاد مدیریت بحران و شهردار منطقه ۱۳ تهران با اشاره به حضور آنی مسئولان ارشد شهری و نیروهای خدماترسان در پی حمله تروریستی صهیونیستی آمریکایی به این منطقه از بازگشایی محدوده آسیبدیده در خیابان پیروزی پساز ۱۲ ساعت فعالیت بیوقفه نیروهای خدماترسان خبر داد و گفت: عملیات خدماترسانی همچنان ادامه دارد.
وی افزود: در پی حمله خصمانه دشمن و اصابت موشک به یکی از محلههای منطقه، شهردار پایتخت، اعضای شورای شهر تهران، رئیس سازمان آتشنشانی شهرداری تهران، رئیس ستاد جنگ شهرداری تهران و مدیریت شهری منطقه بلافاصله در محل حاضر شده و عملیات ایمنسازی و مدیریت شرایط را آغاز کردند.
سید محمدرحیم مرتضوی رئیس ستاد بحران و شهردار منطقه۱۳ با اشاره به حضور آنی عوامل اجرایی شهرداری به همراه نیروهای امدادی در محل اصابت موشک گفت: با فرماندهی مسئولان حاضر در محل، این عملیات، از ساعت ۱۱ صبح روز گذشته ۲۵ اسفند آغاز و ضمن امداد و نجات تخصصی با استفاده از سگهای زندهیاب، مراحل پاکسازی و ایمنسازی نیز آغاز شد که تا حدود ساعت ۲۳ شب ادامه داشت و با تلاش نیروهای عملیاتی و خدماترسان، محدوده خیابان پیروزی حد فاصل میدان شهدا تا خیابان شهید اسپندی بازگشایی شد.
وی گفت: پس از پایان عملیات و اطمینان از ایمنی مسیر، نیمهشب گذشته خیابان پیروزی در محدوده میدان شهدا بازگشایی شد و عبور و مرور در این محور به حالت عادی بازگشت و عملیات تکمیلی در محل همچنان ادامه دارد.
مرتضوی بیان کرد: در این عملیات از دستگاههای تخصصی خدمات شهری شامل بیل مکانیکی، بابکت، لودر و جرثقیل سبک برای جمعآوری خاک و نخاله، پاکسازی و ایمنسازی محدوده استفاده شد.
رئیس ستاد بحران و شهردار منطقه ۱۳ تهران در ادامه با اشاره به عملیات ساماندهی محیطی در نقاط آسیبدیده تصریح کرد: محدوده آسیبدیده پس از پاکسازی نخالهها با اجرای اقداماتی از قبیل نصب پرچم به صورت موقت ساماندهی شد تا ضمن حفظ ایمنی محیط، سیمای شهری نیز در این محدوده به شرایط مناسبتری بازگردد.
نظر شما