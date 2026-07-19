به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمدرحیم مرتضوی شهردار منطقه۱۳، اجرای پروژه احداث رمپ خروجی جاده ترکمنده به بزرگراه شهید یاسینی، گامی مؤثر در بهبود دسترسی ایمن و روانسازی ترافیک شرق تهران عنوان کرد و افزود: در قالب این پروژه، ۲۰۰ متر رمپ خروجی احداث و همزمان برای ارتقای ایمنی تردد، ۶۰۰ متر خطکشی محوری، ۱۰۰ متر گاردریل، تابلوهای هدایت مسیر و سایر تجهیزات ترافیکی اجرا و نصب شده است.
مرتضوی با تأکید بر تداوم اجرای پروژههای بهبود زیرساختهای ترافیکی در منطقه۱۳ تصریح کرد: توسعه و ایمنسازی شبکه معابر، متناسب با نیازهای ترافیکی و افزایش سطح خدمات به شهروندان، در دستور کار قرار دارد و اجرای اینگونه پروژهها با هدف ارتقای کیفیت تردد و کاهش مخاطرات در دیگر محورهای منطقه ادامه خواهد داشت.
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