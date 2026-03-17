شهادت دانشجوی دانشگاه گیلان در پی تجاوز جنایتکارانه آمریکایی - صهیونی

به گزارش خبرگزاری مهر، یاسمن جعفرزاده دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده تربیت‌بدنی و علوم‌ورزشی دانشگاه گیلان در پی تجاوزات اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا به میهن اسلامی، به درجه رفیع شهادت نائل آمد و به جمع شهدای گرانقدر پیوست.

در پی شهادت «یاسمن جعفرزاده» رئیس دانشگاه گیلان پیام تسلیتی به شرح زیر صادر کرد.

بسم الله الرحمن الرحیم

«وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْیَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ»

خبر شهادت دانشجوی گرانقدر دانشگاه گیلان، شهیده یاسمن جعفرزاده، در جنایات اخیر امریکایی صهیونی به کشور عزیزمان، موجب اندوه عمیق خانواده بزرگ دانشگاه گیلان شد.

شهیده جعفرزاده که در کسوت جوانی، حامل مشعل دانش و فضیلت بود، در شامگاه شوم تجاوز و در هنگامه هجوم ناجوانمردانه‌ی ترکش‌های جهل و عصیان، به قافله‌ی شهادت پیوست و نام خود را در دفتر زرین ایثار ثبت نمود.

شهادت «شهیده جعفرزاده»، برگی دیگر بر صحیفه‌ی سرخ شهادت در این دیار است؛ حماسه‌ای که از خون جوانان غیور و مؤمن این مرز و بوم آبیاری شده و نشان از صلابت روحی دارد که در برابر هیچ تهدید و تجاوزی، خم نخواهد شد. این اتفاق تلخ، یادآور مسئولیت سترگ جامعه دانشگاهی و تمامی دلسوزان نظام در پاسداری از حرمت خون شهدا و پیگیری آرمان‌های آنان است.

اینجانب، شهادت پرافتخار این شهید والامقام را به خانواده ارجمند شهیده جعفرزاده، دانشگاهیان دانشگاه گیلان، جامعه دانشگاهی کشور و تمامی کسانی که دل در گرو سربلندی این میهن دارند، تبریک و تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال، برای روح پرفتوح آن شهیده، علو درجات و برای بازماندگان، صبر و شکیبایی مسئلت دارم.

بی‌تردید، یاد و خاطره‌ی او، تا ابد در سپهر علم و فضیلت این دانشگاه، چون ستاره‌ای پرفروغ خواهد درخشید.