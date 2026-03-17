به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، اجلاس مجازی معاونان آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های سراسر کشور در روز سه شنبه ۲۶ اسفند ماه با مشارکت معاونان آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها و با حضور معاون آموزشی وزارت علوم و مدیران کل معاونت آموزشی برگزار شد.

در این نشست که نزدیک به ۲ ساعت به طول انجامید، اقدامات انجام شده در شروع نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ و در راستای استمرار فعالیت‌های آموزشی مرور شد و سپس معاونان آموزشی دانشگاه‌های تهران و علم و صنعت ایران به بیان تجربیات و اقدامات خود پرداختند.

محور اقدامات در سه بخش برگزاری کلاس‌های آنلاین، ضبط کلاس‌های آنلاین و ارائه خدمات آفلاین و پاسخگویی مستمر به دانشجویان و اساتید ارائه شد.

در ادامه جلسه سوالات مطروحه توسط معاونان آموزشی و تحصیلات تکمیلی در ۲۰ پرسش اصلی توسط مدیران کل معاونت آموزشی وزارت پاسخ داده شد. همچنین در این جلسه مدیر کل امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان در مورد کمیسیون‌های موارد خاص دانشجویی و همچنین موضوعات دانشجویی به سوالات پاسخ دادند و اقدامات این سازمان را تشریح نمودند.

در پایان جلسه ضمن تاکید دکتر واحدی، معاون آموزشی وزارت علوم بر استمرار فعالیت‌های آموزشی و دانشجویی از فعالیت‌های دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی در ارائه خدمات در شرایط کنونی و برگزاری مجازی کلاس‌های درس و پاسخگویی به تقاضاهای دانشجویی سپاسگزاری شد.