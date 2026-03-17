موضع گیری جدید دبیر کل جنبش نجباء عراق

به گزارش خبرگزاری مهر اکرم الکعبی دبیرکل جنبش نجباء عراق با اشاره به شکست‌های متعددی که طرف اشغالگر در طول سال‌های گذشته از گروه‌های مقاومت عراق دریافت کرده، تاکید کرد که مقاومت تا آزادی کامل عراق، بیرون راندن اشغالگران و بازپس‌گیری حاکمیت آن ادامه دارد.

وی گفت: طرف اشغالگر گمان کرده با نقض مستمر حاکمیت عراق و تجاوزهای آشکار و مکررش می‌تواند نبرد مشروع مقاومت اسلامی عراق برای آزادسازی را منحرف، متوقف و یا تضعیف کند.

الکعبی با یادآوری اینکه «مقاومت پس از سال ۲۰۰۳ هشت سال با اشغال جنایتکارانه مقابله کرد و قدرتمندتر و با تجربه‌ها و توانمندی‌های بیشتر از آن بیرون آمد» گفت: در آن زمان طرف اشغالگر با اینکه زمین و آسمان کشور را مستقیما اشغال کرده و امکانات بسیاری را وارد عراق کرده بود، نتوانست مقاومت را از بین برده و یا تسلیم کند، بلکه برعکس شکست خورد و زیر حملات نظامی از عراق بیرون شد و براز حفظ آبروی خود، با یک توافق ننگین بر فرار خود سرپوش گذاشت.

دبیرکل جنبش نجباء عراق افزود: دشمن به همین دلیل پس از فرارش، در راستای مقابله با مقاومتی که نتوانسته بود با آن مقابله کند و نیز برای نابود کردن عراق و فراهم کردن فضایی جهت اشغال دوباره آن، پروژه داعش را کلید زد اما گروه‌های متعدد و قدرتمند مقاومت به راحتی توانستند پروژه داعش را ناکام گذاشته و طرح استعماری طرف اشغالگر را دوباره در هم بشکنند.

او در پایان نیز تاکید کرد: این مقاومت امروز نیز ادامه دارد و حملاتی را انجام می‌دهد تا اشغالگر را بیرون رانده و کشور را به طور کامل آزاد کرده و حاکمیت سلب شده آن را بازگرداند.