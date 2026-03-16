النجباء: نبرد امروز، رویارویی میان نیروهای کفر و محور عزت و کرامت است

به گزارش خبرگزاری مهر، «حسین الموسوی»، سخنگوی جنبش النجباء عراق، با اشاره به خون‌های ریخته شده در عراق و عدم تناسب موضع دولت با چالش‌های پیش رو، قاطعانه اعلام کرد که عراق، فارغ از هرگونه فشار خارجی، هرگز بر سر ارزش‌های اصیل اسلامی و مبانی ملی خود مماشات نخواهد کرد.

الموسوی سکوت و ضعف دولت عراق در برابر تهدیدات فزاینده علیه کشور و منطقه را به شدت مورد انتقاد قرار داد و این وضعیت را شایسته سطح خطرناک کنونی ندانست.

وی در ادامه، رژیم‌های صهیونیستی و آمریکا را به تلاش برای سوق دادن منطقه به سوی وضعیتی خطرناک متهم کرد.

سخنگوی النجباء، نبرد کنونی را تقابل میان نیروهای کفر و محور عزت و کرامت توصیف کرد و با تأکید بر پایبندی تزلزل‌ناپذیر عراق به اصول خود، منطق تهدید را غیرقابل پذیرش خواند و خواستار اتخاذ موضعی قاطع و درخورِ این چالش‌ها شد.