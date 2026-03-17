حمله به یک منزل مسکونی در بغداد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه‌های عراقی، یک منزل مسکونی در منطقه الجادریه در مرکز بغداد هدف حمله آمریکایی - صهیونیستی قرار گرفته است.

یک منبع امنیتی در این باره به شبکه العهد اعلام کرد که تاکنون پیکر پنج شهید از زیر آوار این منزل مسکونی خارج شده است.

بنا بر اعلام رسانه‌ها، این منزل مسکونی با دو موشک هدف قرار گرفته شده است.

هنوز جزئیات بیشتری از این حمله منتشر نشده است.

منابع عراقی همچنین خبر دادند که هم‌اکنون همه پایگاههای آمریکا در این کشور به شکل همزمان زیر ضرب حملات رزمندگان مقاومت اسلامی عراق قرار گرفته است.