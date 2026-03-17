توسعه کریدور ریلی شرق به غرب کشور؛ حذف نقاط تقلیل سرعت قطارها

جبارعلی ذاکری در حاشیه بازدید از زیرساختهای راه آهن شمالشرق(۱) در شاهرود و در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تسلیت شهادت رهبر انقلاب بیان کرد: در سال جاری بستر مناسبی در شبکه ریلی ایجاد شده و سال آینده شاهد شکوفایی هرچه بیشتر راهآهن خواهیم بود.
وی با بیان اینکه این مهم، نتیجه حرکت جمعی، وفاق و همدلی تمام همکاران راهآهن گفت: همکاران ما با همت و غیرت مثالزدنی، در شرایط خاص کشور، مأموریتهای خود را بهخوبی به انجام رساندهاند.
مدیرعامل راه آهن گفت: بخش قابل توجهی از ترانزیت بار کشور از مسیر ریلی عبور میکند که نسبت به سال گذشته رشد کرده است؛ این دستاورد، نشاندهنده تلاش مضاعف و نقشآفرینی مؤثر کارکنان است.
ذاکری افزود: در حوزه جابجایی کالاهای اساسی و در بخش مسافری، بهویژه انتقال حجاج از شلمچه، اقدامات ارزشمندی توسط همکاران شبکه ریلی صورت گرفته است.
وی با اشاره به اهمیت دوخطه بودن و حجم بالای تردد قطارهای مسافری در ادارهکل شمالشرق (۱)، بر لزوم بهرهبرداری حداکثری از ظرفیتهای صنعتی این منطقه، بهویژه در بخش بار و صادرات، تأکید کرد.
مدیرعامل راه آهن تاکید کرد: توسعه حملونقل ریلی، بهویژه در بخش بار با نگاه بلندمدت، به افزایش ایمنی جادهها و ارتقای کارآمدی شبکه ریلی کشور کمک شایانی خواهد کرد.
ذاکری بر هماهنگی و همافزایی پلیس راهآهن، حراست و بسیج راهآهن برای حمایت از اهداف سازمانی تأکید کرد و امیدآفرینی در میان کارکنان و حفظ ایمنی قطارها، بهویژه در ایام نوروز را از اولویتهای اصلی راه آهن برشمرد.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در حذف نقاط تقلیل سرعت قطارها، تصریح کرد: هیچ پروژهای بدون ملاحظات پدافند غیرعامل اجرا نخواهد شد و سازهها و تجهیزات ویژهای برای پشتیبانی در شرایط بحرانی در دست طراحی و آمادهسازی است.
مدیرعامل راه آهن در پایان، با تشریح اهداف برنامه هفتم توسعه، به تکمیل دو کریدور اصلی شرق-غرب و سرخس - بندرعباس و همچنین دوخطه و برقیسازی مسیرها اشاره کرد و گفت: تحقق این اهداف، ستون فقرات شبکه ریلی کشور را تکمیل کرده است.
نظر شما