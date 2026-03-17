مصدوم شدن ۱۰۰ نفر در چهارشنبه سوری آذربایجان شرقی/بروزرسانی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید شادی نیا در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: از مجموع مصدومان این حوادث، ۳۰ نفر در تبریز و ۷۰ نفر در سایر شهرستانهای آذربایجان شرقی دچار آسیب شدهاند.
وی با بیان اینکه خوشبختانه تاکنون موردی از فوت در اثر این حوادث در استان گزارش نشده است، افزود: بررسیها نشان میدهد ۴۱ نفر از مصدومان دچار سوختگی و ۱۶ نفر نیز با آسیبهای چشمی مواجه شدهاند و در این حوادث موردی از قطع عضو ثبت نشده است.
سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی ادامه داد: بر اساس آمار ثبتشده، ۸۴ نفر از مصدومان استفادهکنندگان مواد محترقه و ۱۶ نفر نیز عابران بودهاند که در اثر این حوادث دچار آسیب شدهاند.
شادینیا گفت: از مجموع مصدومان، ۱۴ نفر برای ادامه درمان در مراکز درمانی بستری شدهاند و ۸۶ نفر نیز پس از دریافت خدمات درمانی به صورت سرپایی مداوا و ترخیص شدهاند.
نظر شما