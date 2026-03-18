۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۰۱

آمار مصدومین چهارشنبه آخرسال در آذربایجان شرقی ۱۰۸ نفر شد

تبریز- سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی گفت: از مجموع ۹۴۵مصدوم در کل کشور ۱۰۸نفر در استان آذربایجان شرقی بر اثر مواد محترقه دچار آسیب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید شادی‌نیا صبح چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران با اعلام این خبر گفت: علی‌رغم کاهش حدود ۹۰درصدی در آمار مصدومین، استان آذربایجان شرقی رتبه اول را در آمار مصدومین چهارشنبه آخر سال ۱۴۰۴ثبت کرد.

وی افزود: ۷۰ نفر از مصدومین در شهرستان‌ها و مابقی در تبریز گزارش شد.

شادی نیا ادامه داد: ۱۴نفر در مراکز درمانی بستری و مابقی سرپایی درمان وترخیص شد و سوختگی ۴۱نفر بیشترین آمار مصدومین می باشد.

سخنگوی اورژانس آذربایجان‌شرقی گفت: از این تعداد ۸۴ نفر استفاده کننده مواد محترقه بودند و قطع عضو و فوتی ثبت نشده است.

