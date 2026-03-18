آمار مصدومین چهارشنبه آخرسال در آذربایجان شرقی ۱۰۸ نفر شد

به گزارش خبرنگار مهر، وحید شادی‌نیا صبح چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران با اعلام این خبر گفت: علی‌رغم کاهش حدود ۹۰درصدی در آمار مصدومین، استان آذربایجان شرقی رتبه اول را در آمار مصدومین چهارشنبه آخر سال ۱۴۰۴ثبت کرد.

وی افزود: ۷۰ نفر از مصدومین در شهرستان‌ها و مابقی در تبریز گزارش شد.

شادی نیا ادامه داد: ۱۴نفر در مراکز درمانی بستری و مابقی سرپایی درمان وترخیص شد و سوختگی ۴۱نفر بیشترین آمار مصدومین می باشد.

سخنگوی اورژانس آذربایجان‌شرقی گفت: از این تعداد ۸۴ نفر استفاده کننده مواد محترقه بودند و قطع عضو و فوتی ثبت نشده است.