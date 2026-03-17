۲۶ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۵۴

موقری: برگزاری چهارشنبه‌سوری پرخطر در شرایط فعلی توصیه نمی‌شود

تبریز-معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان آذربایجان شرقی گفت: برگزاری تجمعات و برنامه‌های چهارشنبه‌سوری به شکل سال‌های گذشته در شرایط فعلی به هیچ وجه توصیه نمی‌شود.

احمد موقری در گفتگو با خبرنگار مهر؛ در خصوص برگزاری آیین چهارشنبه‌سوری در شرایط فعلی کشور اظهار کرد: نمی‌توان گفت برگزاری مراسم چهارشنبه‌سوری به طور کامل ممنوع شده است، اما رعایت شرایط حاکم بر کشور از جمله حفظ حرمت خون شهدای اخیر و همدردی با خانواده‌های داغدار ضروری است و این موضوع بخشی از فرهنگ اصیل و غنی ایرانیان محسوب می‌شود.

اختلال در امنیت روانی جامعه با صداهای انفجار

وی افزود: در شرایطی که کشور با حملات دشمن آمریکایی-صهیونیستی مواجه است، صدای انفجار ترقه و مواد محترقه در کنار صداهای ناشی از حملات دشمن می‌تواند امنیت روانی و آسایش مردم را مختل کند، بنابراین عدم برگزاری این آیین سنتی یا حداقل کردن آن در شرایط فعلی یک ضرورت اجتماعی محسوب می‌شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان آذربایجان شرقی درباره منظور از شرایط جنگی گفت: وضعیتی که اکنون در آن قرار داریم تمام نشانه‌ها و ویژگی‌های شرایط جنگی را دارد؛ زمانی که کشور در معرض تهاجم همه‌جانبه دشمن قرار می‌گیرد و دشمن از تمام ظرفیت‌های خود علیه ما استفاده می‌کند، به معنای حضور در میدان‌های مختلف جنگ است و در چنین شرایطی همدلی و همراهی مردم برای عبور از این وضعیت ضروری است.

احتمال سوءاستفاده دشمن و ایجاد ناامنی

موقری ادامه داد: برگزاری مراسم چهارشنبه‌سوری و ایجاد صداهای ناهنجار ناشی از ترقه‌ها و بمب‌های دست‌ساز علاوه بر آسیب‌ها و حوادثی که در سال‌های گذشته شاهد آن بوده‌ایم، می‌تواند به روح و روان مردم نیز آسیب جدی وارد کند و مدیریت شرایط را برای نیروهای امنیتی، انتظامی و حتی خود مردم دشوارتر سازد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین تجمع در برخی نقاط به بهانه برگزاری این آیین می‌تواند زمینه سوءاستفاده معاندان برای ایجاد آشوب و اغتشاش و آسیب رساندن به مردم را فراهم کند؛ موضوعی که در برخی اطلاعیه‌ها نیز به آن اشاره شده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان آذربایجان شرقی درباره پیامدهای قانونی تخلفات در این ایام گفت: مجازات‌ها همان مجازات‌های مقرر در قوانین مربوط به قاچاق مواد محترقه و جرایم عمومی مرتبط با خرید، فروش، نگهداری و استفاده از این اقلام است.

وی تأکید کرد: هر فردی که در این ایام به دلیل جرایم مرتبط با چهارشنبه‌سوری دستگیر شود، با صدور قرار بازداشت موقت تا پایان فروردین‌ماه در بازداشت خواهد بود و برای متخلفان حداکثر مجازات‌های قانونی در نظر گرفته می‌شود.

نقش مردم و رسانه‌ها در پیشگیری از حوادث

موقری با اشاره به نقش مردم و رسانه‌ها در پیشگیری از حوادث این ایام گفت: توجه جدی به هشدارها و اخطاریه‌های مراجع قانونی، رعایت محدودیت‌های اعلام‌شده و همکاری با نیروهای امنیتی و انتظامی می‌تواند به تمرکز بیشتر این نیروها بر مسائل مربوط به جنگ و تأمین امنیت شهروندان کمک کند.

وی ادامه داد: رسانه‌ها نیز به عنوان حلقه ارتباطی میان مردم و نهادهای قانونی باید در مقابله با جنگ رسانه‌ای دشمن نقش فعالی ایفا کرده و در انتشار اخبار صحیح، هشدارهای به‌موقع و آگاهی‌بخشی به شهروندان مشارکت داشته باشند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان آذربایجان شرقی گفت: برگزاری تجمعات و برنامه‌های چهارشنبه‌سوری به شکل سال‌های گذشته در شرایط فعلی به هیچ‌وجه توصیه نمی‌شود، زیرا این موضوع می‌تواند به بستری برای سوءاستفاده دشمنان تبدیل شود.

وی افزود: حفظ جان شهروندان از مهم‌ترین اولویت‌ها است و وقتی احتمال سوءاستفاده دشمن و عوامل نفوذی وجود دارد، نباید هیچ فرصتی برای آنها فراهم کرد. حضور در کنار خانواده، حفظ حرمت شهدا و همدردی با خانواده‌های داغدار و همچنین حمایت از نیروهای امنیتی و انتظامی از وظایف مهم مردم در این شرایط است.

وی همچنین تأکید کرد: تجمعات مردمی و کاروان‌های خودرویی همانند روزهای گذشته با متانت، آرامش، صلابت و قدرت ادامه خواهد داشت و مردم با حضور آگاهانه و همه‌روزه خود، فرصت هرگونه سوءاستفاده را از معاندین و دشمنان سلب خواهند کرد.

اقدامات آگاهی‌بخشی دستگاه قضایی

موقری درباره اقدامات انجام‌شده برای اطلاع‌رسانی عمومی نیز اظهار کرد: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان از طریق ارسال پیامک‌های انبوه، انتشار اطلاعیه‌ها و مطالب آموزشی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی تلاش کرده است هشدارهای لازم و راهنمایی‌های حقوقی را برای آگاه‌سازی شهروندان در اختیار مردم قرار دهد.

وی گفت: در سال‌های گذشته بیشترین حوادث این ایام مربوط به انفجار مواد محترقه انبار شده در منازل، ساخت مواد منفجره دست‌ساز و استفاده نامناسب از مواد محترقه بوده که در برخی موارد منجر به فوت، قطع عضو، آسیب‌های شدید به دست و چشم و حتی تخریب منازل و خودروهای شهروندان شده است.

راه‌های گزارش تخلفات

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان آذربایجان شرقی در پایان خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت مشاهده موارد خطرناک یا تخلفات می‌توانند از طریق سامانه سجام قوه قضائیه به نشانی sajam.eadl.ir، کشیک دادسراهای استان و همچنین شماره‌های مراجع امنیتی و انتظامی از جمله ۱۱۰، ۱۱۳ و ۱۱۴ گزارش‌های خود را ثبت و پیگیری کنند.

