احمد موقری در گفتگو با خبرنگار مهر؛ در خصوص برگزاری آیین چهارشنبهسوری در شرایط فعلی کشور اظهار کرد: نمیتوان گفت برگزاری مراسم چهارشنبهسوری به طور کامل ممنوع شده است، اما رعایت شرایط حاکم بر کشور از جمله حفظ حرمت خون شهدای اخیر و همدردی با خانوادههای داغدار ضروری است و این موضوع بخشی از فرهنگ اصیل و غنی ایرانیان محسوب میشود.
اختلال در امنیت روانی جامعه با صداهای انفجار
وی افزود: در شرایطی که کشور با حملات دشمن آمریکایی-صهیونیستی مواجه است، صدای انفجار ترقه و مواد محترقه در کنار صداهای ناشی از حملات دشمن میتواند امنیت روانی و آسایش مردم را مختل کند، بنابراین عدم برگزاری این آیین سنتی یا حداقل کردن آن در شرایط فعلی یک ضرورت اجتماعی محسوب میشود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان آذربایجان شرقی درباره منظور از شرایط جنگی گفت: وضعیتی که اکنون در آن قرار داریم تمام نشانهها و ویژگیهای شرایط جنگی را دارد؛ زمانی که کشور در معرض تهاجم همهجانبه دشمن قرار میگیرد و دشمن از تمام ظرفیتهای خود علیه ما استفاده میکند، به معنای حضور در میدانهای مختلف جنگ است و در چنین شرایطی همدلی و همراهی مردم برای عبور از این وضعیت ضروری است.
احتمال سوءاستفاده دشمن و ایجاد ناامنی
موقری ادامه داد: برگزاری مراسم چهارشنبهسوری و ایجاد صداهای ناهنجار ناشی از ترقهها و بمبهای دستساز علاوه بر آسیبها و حوادثی که در سالهای گذشته شاهد آن بودهایم، میتواند به روح و روان مردم نیز آسیب جدی وارد کند و مدیریت شرایط را برای نیروهای امنیتی، انتظامی و حتی خود مردم دشوارتر سازد.
وی خاطرنشان کرد: همچنین تجمع در برخی نقاط به بهانه برگزاری این آیین میتواند زمینه سوءاستفاده معاندان برای ایجاد آشوب و اغتشاش و آسیب رساندن به مردم را فراهم کند؛ موضوعی که در برخی اطلاعیهها نیز به آن اشاره شده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان آذربایجان شرقی درباره پیامدهای قانونی تخلفات در این ایام گفت: مجازاتها همان مجازاتهای مقرر در قوانین مربوط به قاچاق مواد محترقه و جرایم عمومی مرتبط با خرید، فروش، نگهداری و استفاده از این اقلام است.
وی تأکید کرد: هر فردی که در این ایام به دلیل جرایم مرتبط با چهارشنبهسوری دستگیر شود، با صدور قرار بازداشت موقت تا پایان فروردینماه در بازداشت خواهد بود و برای متخلفان حداکثر مجازاتهای قانونی در نظر گرفته میشود.
نقش مردم و رسانهها در پیشگیری از حوادث
موقری با اشاره به نقش مردم و رسانهها در پیشگیری از حوادث این ایام گفت: توجه جدی به هشدارها و اخطاریههای مراجع قانونی، رعایت محدودیتهای اعلامشده و همکاری با نیروهای امنیتی و انتظامی میتواند به تمرکز بیشتر این نیروها بر مسائل مربوط به جنگ و تأمین امنیت شهروندان کمک کند.
وی ادامه داد: رسانهها نیز به عنوان حلقه ارتباطی میان مردم و نهادهای قانونی باید در مقابله با جنگ رسانهای دشمن نقش فعالی ایفا کرده و در انتشار اخبار صحیح، هشدارهای بهموقع و آگاهیبخشی به شهروندان مشارکت داشته باشند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان آذربایجان شرقی گفت: برگزاری تجمعات و برنامههای چهارشنبهسوری به شکل سالهای گذشته در شرایط فعلی به هیچوجه توصیه نمیشود، زیرا این موضوع میتواند به بستری برای سوءاستفاده دشمنان تبدیل شود.
وی افزود: حفظ جان شهروندان از مهمترین اولویتها است و وقتی احتمال سوءاستفاده دشمن و عوامل نفوذی وجود دارد، نباید هیچ فرصتی برای آنها فراهم کرد. حضور در کنار خانواده، حفظ حرمت شهدا و همدردی با خانوادههای داغدار و همچنین حمایت از نیروهای امنیتی و انتظامی از وظایف مهم مردم در این شرایط است.
وی همچنین تأکید کرد: تجمعات مردمی و کاروانهای خودرویی همانند روزهای گذشته با متانت، آرامش، صلابت و قدرت ادامه خواهد داشت و مردم با حضور آگاهانه و همهروزه خود، فرصت هرگونه سوءاستفاده را از معاندین و دشمنان سلب خواهند کرد.
اقدامات آگاهیبخشی دستگاه قضایی
موقری درباره اقدامات انجامشده برای اطلاعرسانی عمومی نیز اظهار کرد: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان از طریق ارسال پیامکهای انبوه، انتشار اطلاعیهها و مطالب آموزشی در رسانهها و شبکههای اجتماعی تلاش کرده است هشدارهای لازم و راهنماییهای حقوقی را برای آگاهسازی شهروندان در اختیار مردم قرار دهد.
وی گفت: در سالهای گذشته بیشترین حوادث این ایام مربوط به انفجار مواد محترقه انبار شده در منازل، ساخت مواد منفجره دستساز و استفاده نامناسب از مواد محترقه بوده که در برخی موارد منجر به فوت، قطع عضو، آسیبهای شدید به دست و چشم و حتی تخریب منازل و خودروهای شهروندان شده است.
راههای گزارش تخلفات
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان آذربایجان شرقی در پایان خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت مشاهده موارد خطرناک یا تخلفات میتوانند از طریق سامانه سجام قوه قضائیه به نشانی sajam.eadl.ir، کشیک دادسراهای استان و همچنین شمارههای مراجع امنیتی و انتظامی از جمله ۱۱۰، ۱۱۳ و ۱۱۴ گزارشهای خود را ثبت و پیگیری کنند.
