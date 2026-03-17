  1. استانها
  2. قم
۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۲:۰۵

دیدار استاندار قم با خانواده شهید لاریجانی

قم- استاندار قم به همراه جمعی از مسئولان استانداری با حضور در منزل شهید لاریجانی، با خانواده وی دیدار و ابراز همدردی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی شهادت علی لاریجانی دبیر شورایعالیامنیتملی، اکبر بهنام‌جو استاندار قم به همراه جمعی از مسئولان استانداری شامگاه ۲۷ اسفندماه ۱۴۰۴ با حضور در منزل این شهید، با خانواده وی دیدار و ابراز همدردی کردند.

در این دیدار، مرتضی حیدری معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری قم، حسین امیری مدیرکل امنیتی استانداری نیز حضور داشتند.

استاندار قم و هیئت همراه با حضور در بیت شهید علی لاریجانی، شهادت وی را که بر اثر حمله دشمنان متجاوز آمریکایی و صهیونیستی رخ داد، به خانواده این شهید، به‌ویژه همسر وی تسلیت گفتند و برای بازماندگان صبر و برای آن شهید علو درجات مسئلت کردند.

کد خبر 6777672

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها