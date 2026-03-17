دیدار استاندار قم با خانواده شهید لاریجانی

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی شهادت علی لاریجانی دبیر شورایعالیامنیتملی، اکبر بهنام‌جو استاندار قم به همراه جمعی از مسئولان استانداری شامگاه ۲۷ اسفندماه ۱۴۰۴ با حضور در منزل این شهید، با خانواده وی دیدار و ابراز همدردی کردند.



در این دیدار، مرتضی حیدری معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری قم، حسین امیری مدیرکل امنیتی استانداری نیز حضور داشتند.



استاندار قم و هیئت همراه با حضور در بیت شهید علی لاریجانی، شهادت وی را که بر اثر حمله دشمنان متجاوز آمریکایی و صهیونیستی رخ داد، به خانواده این شهید، به‌ویژه همسر وی تسلیت گفتند و برای بازماندگان صبر و برای آن شهید علو درجات مسئلت کردند.