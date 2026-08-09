حجتالاسلام محمدعلی دستجردی در گفتگو با خبرنگار مهر از نقش حیاتی و سترگ پیامرسانان صادق در تبیین حقایق و انتقال امانتدارانه اخبار به جامعه قدردانی کرد.
امام جمعه خلیلآباد با ابراز تجلیل از مقام رفیع شهدای عرصه خبر و اطلاعرسانی، بهویژه شهید «صارمی» و شهید بزرگوار «آوینی»، اظهار کرد: خبرنگاران واقعی، در دشوارترین و پرخطرترین شرایط، با دقت و سرعت بالا، وظیفه خود را در انتقال اخبار انجام میدهند و این ایستادگی در خط مقدم اطلاعرسانی، نشان از همت والا و امانتداری بینظیر آنان دارد.
وی با اشاره به اهمیت رسانه در مدیریت جامعه، تأکید کرد: مدیران باید از ظرفیت و جایگاه خبرنگاران برای بازتاب فعالیتها، اقدامات و بهویژه شنیدن و انتقال مطالبات واقعی مردم از طریق رسانهها بهره بگیرند.
دستجردی همچنین با ستایش از تلاش مضاعف خبرنگاران شهرستان خلیلآباد، خاطرنشان کرد: این عزیزان در تمامی عرصهها، از برنامههای حوزه مقاومت گرفته تا دوران جنگهای اخیر، با حضور فعالانه و گاه شبانهروزی، نقشی بسزا و تعیینکننده در حفظ آگاهی عمومی ایفا کردهاند.
امام جمعه خلیلآباد در بخش دیگری از سخنان خود یاد شهدای این عرصه راه گرامید اشت و گفت: خبرنگاران ما در دوران دفاع مقدس ویا در جبهه نبرد با رژیم صهیونیستی و آمریکا، با وجود تمام تهدیدها، همواره در خط مقدم حضور داشتهاند و شهادت برخی از این خبرنگاران، نشاندهنده جایگاه والای آنان در مسیر حق و ایستادگی در برابر دشمنان است.
وی خاطرنشان کرد که قلم، سلاحی قدرتمند در دستان اهل حق است و خبرنگاران با تکیه بر اخلاق حرفهای، نوری در برابر تاریکیهای شایعهسازیها هستند.
دستجردی گفت: جامعه آگاه، محصولِ تلاشِ بیوقفهی خبرنگارانی است که حقیقت را بر هر چیز مقدم میدانند.
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