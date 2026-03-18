۱۰۵ عملیات نیروهای عراقی علیه مواضع دشمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، گروه مقاومت عراق با نام سرایا اولیاء الدم بامداد امروز چهارشنبه اعلام کرد که از زمان ورود به نبرد با دشمن صهیونیستی آمریکایی طی ۱۵ روز گذشته دست کم ۱۰۵ عملیات در داخل و خارج عراق عیه مواضع آنها انجام داده است.

در بیانیه صادره از سوی این گروه تاکید شده است، این عملیات ها در راستای گرفتن انتقام خون شهدا و رهبر شهید آیت الله سید علی خامنه ای در کنار شهدای مقاومت عراق صورت گرفته است.

سرایا اولیاء الدم از تداوم عملیات های ضد آمریکایی و ضد صهیونیستی خود خبر داد. بامداد امروز نیز ۲ عملیات پهپادی از سوی این گروه علیه مواضع آمریکا در عراق و کویت صورت گرفت.