به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، کابینه عراق با برگزاری یک نشست به ریاست محمد شیاع السودانی نخست وزیر این کشور تجاوزات اخیر صورت گرفته علیه مقرهای نیروهای حشد شعبی را محکوم کرد.

در این نشست تاکید شد که حملات صورت گرفته علیه نیروهای حشد شعبی اقدامی تروریستی و بزدلانه به شمار می رود.

اعضای کابینه این کشور تصریح کرد که امنیت و ثبات کنونی در عراق ثمره فداکاری ها و جان فشانی های نیروهای حشد شعبی است. آنها بر حمایت تمام قد خود از این نیروها برای مقابله با حملات تروریستی اعلام کردند.

اشغالگران آمریکایی از زمان آغاز تجاوز علیه ایران، چند مقر نیروهای حشد شعبی در عراق را نیز هدف قرار دادند.