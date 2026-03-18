«نیم شب» با شعار «قصه ایران» اکران شد؛ رونمایی از پوستر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی این پروژه سینمایی، «نیم شب» عنوان تازه ترین ساخته محمد حسین مهدویان است که به موضوع جنگ ١٢ روزه می پردازد، این فیلم برای نخستین بار در چهل و چهارمین جشنواره فیلم فجر اکران شد.

با توجه به شرایط موجود و جنگی کشور و حملات دشمن آمریکایی و صهیونیستی به خاک کشور، «نیم شب» نخستین فیلمی است که در این شرایط داوطلبانه راهی اکران می شود.

«نیم شب» که اولین فیلم با موضوع مستقیم جنگ ١٢ روزه است و با شعار «قصه ایران» از صبح چهارشنبه ٢٧ اسفند در تمامی سینماهای واجد شرایط در تهران و شهرستان ها اکران خود را آغاز می کند.

پخش این فیلم بر عهده دفتر پخش بهمن سبز است و این اثر سینمایی در راستای کمپین «سینما پای کار ایران» اکران خود را در شرایط ویژه جنگی آغاز خواهد کرد.

«نیم شب» سومین همکاری حبیب والی نژاد و محمد حسین مهدویان محسوب می شود و نویسندگی مشترک این فیلم برعهده مهدی یزدانی خرم و اعظم بهروز بر اساس طرحی از یاسر انتظامی است.

این فیلم در چهل و چهارمین جشنواره فیلم فجر برنده سیمرغ بلورین بهترین فیلمبرداری، بهترین فیلمنامه و بهترین فیلم از نگاه ملی شد.

طراحی پوستر این فیلم که با بهره گرفتن از پرچم مقدس ایران است، بر عهده محمد روح الامین بوده است.