به گزارش خبرنگار مهر، در ایام پس از جشنواره فیلم فجر اغلب مخاطبان سینما در انتظار معرفی باکس نوروزی سینماها هستند. امسال نیز در روزهای پایانی ۱۴۰۴ گمانه‌زنی‌ها درباره فیلم‌های اکران‌ نوروز ادامه داشت اما حمله آمریکایی - ‌صهیونیستی به کشورمان تمام معادلات را برهم‌ زد.

پس از تعطیلی چند روزه سینماها در پی شهادت رهبر معظم انقلاب آیت‌الله خامنه‌ای چهار فیلم‌ «نیم‌شب»، «قمارباز»، «بهشت تبهکاران» و «خط نجات» از چهارشنبه ۲۷ اسفند در شرایطی خاص اکران خود را آغاز کردند.

این چهار فیلم هرکدام حال و هوایی متناسب با این روزهای وطن دارند و ۲ فیلم «نیم‌شب» و «قمارباز» درباره جنگ ۱۲ روزه ساخته شده اند که ‌تماشای آنها در این ایام خالی از لطف نیست.

در ادامه مروری اجمالی بر این چهار فیلم‌ داریم و قرار است در ایام‌ نوروز هرکدام از این آثار به طور کامل برای مخاطبانی که علاقه دارند در تعطیلات پیش‌رو به سینما بروند معرفی می‌شوند.

«نیم‌شب» محمدحسین جعفریان

‎فیلم سینمایی «نیم‌شب» به کارگردانی محمدحسین مهدویان و تهیه کنندگی حبیب اله والی نژاد با اقتباس از یک داستان واقعی درباره جنگ ۱۲ روزه ساخته شده است.

‎در خلاصه داستان این فیلم آمده است: در جنگ ۱۲ روزه موشکی در نزدیکی بیمارستان فاطمه زهرا یوسف آباد سقوط می‌کند. این موشک عمل نمی‌کند و محله یوسف آباد تخلیه می شود …

احسان منصوری و الناز ملک تنها بازیگران چهره این فیلم هستند.

«قمارباز» محسن‌ بهاری

«قمارباز» که به تهیه‌کنندگی سجاد نصراللهی‌نسب ساخته شده، اولین تجربه کارگردانی فیلم بلند محسن بهاری است.

‎فیلم معمایی «قمارباز» نیز براساس داستانی واقعی در جنگ ۱۲ روزه ساخته شده است. این فیلم داستانی درباره حمله سایبری به یکی از بانک‌های کشور را روایت می‌کند؛ اتفاقی که یک مامور خبره را به یکی از برنامه‌نویسان بانک مظنون می‌کند.

‎کوروش تهامی، آرمین رحیمیان و شبنم قربانی بازیگران اصلی این فیلم معمایی هستند و امیر نوروزی، روشان رستم‌پور و عماد امامی نیز در آن ایفای نقش کرده‌اند.

«بهشت تبهکاران» مسعود جعفری جوزانی

فیلم «بهشت تبهکاران» با مضمونی تاریخی به کارگردانی مسعود جعفری جوزانی و تهیه‌کنندگی کنندگی فتح‌الله جعفری جوزانی و علی قائم‌مقامی ساخته شده است.

این فیلم داستان سرگذشت حسن جعفری کارمند شرکت نفت ایران و انگلیس است که اسیر توطئه ای شوم می‌شود.

بازیگران فیلم امیرحسین آرمان، لادن مستوفی، سحر جعفری جوزانی، رضا یزدانی، پژمان بازغی، هومن برق نورد، بهنام تشکر، افسانه بایگان، حمید گودرزی، حسام منظور، فخرالدین صدیق شریف، رضا شفیعی‌ جم، علیرضا جلالی تبار، اسماعیل خلج، فریبا متخصص، محمدرضا هاشمی، جواد طوسی، سهیل برخورداری، حمید متقی و فتح الله جعفری جوزانی هستند.

«خط نجات» مسعود جعفری جوزانی

فیلم «خط نجات» که قصه اش در روزهای پرالتهاب دهه ۵۰ می‌گذرد، به کارگردانی وحید موساییان ساخته شده است.

پگاه آهنگرانی، مصطفی زمانی، امیر آقایی، لادن مستوفی، آرمین رحیمیان و حسین سلیمانی بازیگران این فیلم هستند.