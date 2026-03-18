۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۹:۰۷

شهید لاریجانی در سیاست و مدیریت فردی امین و ولایتمدار بودند

قم- جامعه مدرسین در بیانیه ای دکتر لاریجانی را از شخصیت‌های بسیار مؤثر و توانمند در سیاست و مدیریت و فردی امین و ولایتمدار دانست که در تبیین مواضع نظام انقلابی‌ عمل می‌کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مشروح پیام تسلیت جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پی شهادت دکتر علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم
«مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَیٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا» (احزاب / ۲۳)

شهادت سیاستمدار متعهد، با تقوا و مجاهد جناب آقای دکتر علی لاریجانی و فرزند برومندش آقای مرتضی لاریجانی (رحمة الله علیهما) را به ملت شریف ایران، همسر بزرگوار ایشان، فرزندان آن شهید عزیز، برادران معظم و همه بازماندگان و وابستگان تسلیت عرض می‌کنیم.

آن شهید عزیز از شخصیت‌های بسیار مؤثر و توانمند در سیاست و مدیریت بودند که سال‌ها در مناصب حساس و خطیر با پختگی و عقلانیت خدمت کردند و در مقام دبیری شورای عالی امنیت ملی و مشاورت با رهبر شهید انقلاب نیز فردی امین و ولایتمدار بودند.

ایشان در جنگ اخیر، نقش بسیار تأثیرگذاری در مقابله با عملیات روانی دشمن و گزافه گویی‌های رئیس جمهور خبیث آمریکا داشتند و در تبیین مواضع نظام در عرصه داخلی و خارجی همواره با تدین، هوشیاری و انقلابی‌گری عمل می‌کردند.

شهادت این یار صدیق و وفادار انقلاب، همچون شهادت دیگر کارگزاران و فرماندهان نظام اسلامی، بی‌شک ضایعه‌ای تلخ و تألم آور است؛ اما این خون‌ها نوید پیروزی و فتح قریب را به ملت ایران می‌دهد.

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با تأکید بر ضرورت وحدت و انسجام ملی و تقدیر از مردم و نیروهای مسلح قهرمان، بار دیگر با خون شهیدان انقلاب اسلامی بیعت می‌کند و اعلام می‌دارد که جهاد مقدس امروز ملت ایران، جنایتکاران را به خاک مذلت خواهد نشاند و امت اسلامی در مسیر عزت و اقتدار همچنان سربلند خواهد بود.

از خداوند متعال برای همه شهدای حمله ددمنشانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به میهن عزیزمان به ویژه این سردار پرافتخار عرصه سیاست و دیپلماسی، حشر با اولیاء الله و علو درجات را مسئلت دارد.

