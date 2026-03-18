شهید لاریجانی در سیاست و مدیریت فردی امین و ولایتمدار بودند

به گزارش خبرگزاری مهر، مشروح پیام تسلیت جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پی شهادت دکتر علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی بدین شرح است:



بسم الله الرحمن الرحیم

«مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَیٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا» (احزاب / ۲۳)



شهادت سیاستمدار متعهد، با تقوا و مجاهد جناب آقای دکتر علی لاریجانی و فرزند برومندش آقای مرتضی لاریجانی (رحمة الله علیهما) را به ملت شریف ایران، همسر بزرگوار ایشان، فرزندان آن شهید عزیز، برادران معظم و همه بازماندگان و وابستگان تسلیت عرض می‌کنیم.



آن شهید عزیز از شخصیت‌های بسیار مؤثر و توانمند در سیاست و مدیریت بودند که سال‌ها در مناصب حساس و خطیر با پختگی و عقلانیت خدمت کردند و در مقام دبیری شورای عالی امنیت ملی و مشاورت با رهبر شهید انقلاب نیز فردی امین و ولایتمدار بودند.



ایشان در جنگ اخیر، نقش بسیار تأثیرگذاری در مقابله با عملیات روانی دشمن و گزافه گویی‌های رئیس جمهور خبیث آمریکا داشتند و در تبیین مواضع نظام در عرصه داخلی و خارجی همواره با تدین، هوشیاری و انقلابی‌گری عمل می‌کردند.



شهادت این یار صدیق و وفادار انقلاب، همچون شهادت دیگر کارگزاران و فرماندهان نظام اسلامی، بی‌شک ضایعه‌ای تلخ و تألم آور است؛ اما این خون‌ها نوید پیروزی و فتح قریب را به ملت ایران می‌دهد.



جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با تأکید بر ضرورت وحدت و انسجام ملی و تقدیر از مردم و نیروهای مسلح قهرمان، بار دیگر با خون شهیدان انقلاب اسلامی بیعت می‌کند و اعلام می‌دارد که جهاد مقدس امروز ملت ایران، جنایتکاران را به خاک مذلت خواهد نشاند و امت اسلامی در مسیر عزت و اقتدار همچنان سربلند خواهد بود.



از خداوند متعال برای همه شهدای حمله ددمنشانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به میهن عزیزمان به ویژه این سردار پرافتخار عرصه سیاست و دیپلماسی، حشر با اولیاء الله و علو درجات را مسئلت دارد.