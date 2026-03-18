۲ فوتی و ۹۴۵ مصدوم در چهارشنبه سوری امسال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی سازمان اورژانس کشور، دکتر میعادفر درباره آخرین آمار مربوط به چهارشنبه سوری سال ۱۴۰۴ گفت: در چهارشنبه سوری امسال مجموعا ۹۴۵ نفر مصدوم شدند و متاسفانه دو نفر جان خود را از دست دادند.

وی افزود: نسبت به سال گذشته شاهد کاهش ۹۰ درصدی فوتی ها و ۷۰ درصدی مجروحان بودیم.

وی افزود: در مجموع ۱۵۹ نفر هنوز در بیمارستان بستری هستند که ۱۰ نفر از آنها در بخش آی سی یو نگهداری می شوند. ۷۶۶ نفر ترخیص شده اند و ۲۰ نفر در محل خدمات درمانی دریافت کردند.

رییس سازمان اورژانس کشور ادامه داد: ۲ نفر فوتی امسال نیز در حوادث استان فارس جان خود را از دست داده اند.

میعادفر درباره مجروحان گفت: امسال ۴۰ قطع عضو، ۲۴۰ آسیب چشمی و ۲۰۰ سوختگی در بسن مجروحان به ثبت رسید.

وی افزود:بیشترین میزان مصدومان در استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل بودند.