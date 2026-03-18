۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۹:۴۸

۲ فوتی و ۹۴۵ مصدوم در چهارشنبه سوری امسال

رئیس اورژانس کشور از ۲ فوتی و ۹۴۵ مصدوم در چهارشنبه سوری آخر سال ۱۴۰۴ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی سازمان اورژانس کشور، دکتر میعادفر درباره آخرین آمار مربوط به چهارشنبه سوری سال ۱۴۰۴ گفت: در چهارشنبه سوری امسال مجموعا ۹۴۵ نفر مصدوم شدند و متاسفانه دو نفر جان خود را از دست دادند.

وی افزود: نسبت به سال گذشته شاهد کاهش ۹۰ درصدی فوتی ها و ۷۰ درصدی مجروحان بودیم.

وی افزود: در مجموع ۱۵۹ نفر هنوز در بیمارستان بستری هستند که ۱۰ نفر از آنها در بخش آی سی یو نگهداری می شوند. ۷۶۶ نفر ترخیص شده اند و ۲۰ نفر در محل خدمات درمانی دریافت کردند.

رییس سازمان اورژانس کشور ادامه داد: ۲ نفر فوتی امسال نیز در حوادث استان فارس جان خود را از دست داده اند.

میعادفر درباره مجروحان گفت: امسال ۴۰ قطع عضو، ۲۴۰ آسیب چشمی و ۲۰۰ سوختگی در بسن مجروحان به ثبت رسید.

وی افزود:بیشترین میزان مصدومان در استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل بودند.

کد خبر 6777818
محدثه رمضانعلی

