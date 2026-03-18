۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۳۰

کاهش ۸۰ درصدی مصدومان چهارشنبه‌سوری در گلستان

گرگان- رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی گلستان، از کاهش آمار مصدومان چهارشنبه پایان سال خبر داد و گفت: امسال با مجموع ۲۰ مصدوم، شاهد کاهش ۸۰درصدی آسیب‌دیدگان نسبت به سال گذشته هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد مقسمی ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در خصوص آمار نهایی حوادث چهارشنبه آخر سال ۱۴۰۴ در استان گلستان، اظهار کرد: خوشبختانه شاهد روند نزولی آمار مصدومان هستیم؛ به طوری که تعداد کل مصدومان امسال به ۲۰ نفر رسید، در حالی که این آمار در سال ۱۴۰۳ برابر با ۹۲ نفر بود که نشان‌دهنده کاهش ۸۰ درصدی حوادث ناشی از مواد محترقه است.

وی با بیان اینکه امسال هیچ مورد فوتی در این حوادث گزارش نشده است، جزئیات بیشتری از وضعیت مصدومان ارائه داد و گفت: از این تعداد، ۶ نفر نیاز به بستری در بیمارستان پیدا کردند و ۱۴ نفر به صورت سرپایی مداوا شدند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی گلستان در تشریح نوع آسیب‌های وارده افزود: مهم‌ترین آسیب‌های ثبت شده شامل ۸ مورد سوختگی، یک مورد قطع عضو بند انگشت و ۱۰ مورد تروما بوده است.

مقسمی با اشاره به اعضای بدن که بیشترین آسیب را دیده‌اند، اظهار کرد: بر اساس آمار، سه مورد آسیب چشم، هشت مورد دست، دو مورد سر و گردن، یک مورد گوش، یک مورد تنه، یک مورد صورت، یک مورد تروما متعدد و دو مورد آسیب به پا گزارش شده است.

وی به عوامل حادثه‌ساز اشاره کرد و تأکید کرد: متأسفانه ترقه همچنان خطرناک‌ترین ماده محترقه است؛ به طوری که ۱۹ نفر از کل ۲۰ مصدوم امسال، بر اثر انفجار یا سوختگی ناشی از ترقه آسیب دیده‌اند که هشداری جدی برای خانواده‌ها در خصوص نظارت بر نحوه بازی کودکان و نوجوانان است.

کد خبر 6777994

