یوسف اکبری در گفتوگو با خبرنگار مهر از ثبت آمار نهایی مصدومان چهارشنبهسوری در استان قزوین خبر داد و اظهار کرد: در مجموع ۲۸ نفر در جریان حوادث مرتبط با چهارشنبه آخر سال دچار مصدومیت شدند.
وی تصریح کرد: از این تعداد ۲۱ نفر مرد و ۷ نفر زن بودند. همچنین بر اساس بررسیهای انجام شده، ۲۲ نفر از مصدومان بهعنوان استفادهکننده مواد محترقه و ۶ نفر از عابران پیاده گزارش شدهاند.
وی درباره نوع آسیبها توضیح داد: در میان مصدومان، ۶ نفر دچار سوختگی، ۶ نفر دچار بریدگی و خراشیدگی، یک نفر آسیبدیده از ناحیه چشم، ۴ نفر از ناحیه سر و گردن، ۷ نفر از ناحیه دست، ۴ نفر از ناحیه پا و ۶ نفر سایر آسیبها را تجربه کردهاند.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی قزوین تصریح کرد: از مجموع مصدومان، ۲۴ نفر بهصورت سرپایی درمان و ترخیص شدند، ۲ نفر بستری قطعی در بیمارستان و ۲ نفر نیز به مراکز درمانی تخصصی ارجاع داده شدند.
اکبری افزود: بیشترین تعداد مصدومان مربوط به گروه سنی ۲۰ تا ۲۹ سال با ۱۴ نفر بوده است. همچنین ۱۱ نفر در گروه سنی ۱۰ تا ۱۹ سال، ۲ نفر زیر ۱۰ سال و یک نفر بالای ۳۰ سال مصدوم شدهاند.
وی با اشاره به پایان عملیات اورژانس در شب چهارشنبهسوری گفت: خوشبختانه با آمادهباش کامل نیروهای اورژانس و مراکز درمانی، رسیدگی سریع به مصدومان انجام شد و هیچ مورد فوتی گزارش نشده است.
