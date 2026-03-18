۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۰۶

۲۸ نفر در حوادث چهارشنبه‌سوری قزوین مصدوم شدند

۲۸ نفر در حوادث چهارشنبه‌سوری قزوین مصدوم شدند

قزوین- رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی قزوین از مصدومیت ۲۸ نفر در حوادث چهارشنبه‌سوری استان خبر داد.

یوسف اکبری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از ثبت آمار نهایی مصدومان چهارشنبه‌سوری در استان قزوین خبر داد و اظهار کرد: در مجموع ۲۸ نفر در جریان حوادث مرتبط با چهارشنبه آخر سال دچار مصدومیت شدند.

وی تصریح کرد: از این تعداد ۲۱ نفر مرد و ۷ نفر زن بودند. همچنین بر اساس بررسی‌های انجام شده، ۲۲ نفر از مصدومان به‌عنوان استفاده‌کننده مواد محترقه و ۶ نفر از عابران پیاده گزارش شده‌اند.

وی درباره نوع آسیب‌ها توضیح داد: در میان مصدومان، ۶ نفر دچار سوختگی، ۶ نفر دچار بریدگی و خراشیدگی، یک نفر آسیب‌دیده از ناحیه چشم، ۴ نفر از ناحیه سر و گردن، ۷ نفر از ناحیه دست، ۴ نفر از ناحیه پا و ۶ نفر سایر آسیب‌ها را تجربه کرده‌اند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی قزوین تصریح کرد: از مجموع مصدومان، ۲۴ نفر به‌صورت سرپایی درمان و ترخیص شدند، ۲ نفر بستری قطعی در بیمارستان و ۲ نفر نیز به مراکز درمانی تخصصی ارجاع داده شدند.

اکبری افزود: بیشترین تعداد مصدومان مربوط به گروه سنی ۲۰ تا ۲۹ سال با ۱۴ نفر بوده است. همچنین ۱۱ نفر در گروه سنی ۱۰ تا ۱۹ سال، ۲ نفر زیر ۱۰ سال و یک نفر بالای ۳۰ سال مصدوم شده‌اند.

وی با اشاره به پایان عملیات اورژانس در شب چهارشنبه‌سوری گفت: خوشبختانه با آماده‌باش کامل نیروهای اورژانس و مراکز درمانی، رسیدگی سریع به مصدومان انجام شد و هیچ مورد فوتی گزارش نشده است.

کد خبر 6777903

