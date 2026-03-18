۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۳۳

وقوع رانش زمین در شهر اورامان‌تخت

سروآباد - فرماندار شهرستان سروآباد از وقوع رانش زمین در شهر اورمان تخت خبر داد و گفت: دستورات لازم برای کاهش خطرات ناشی از آن به دستگاه‌های متولی ارائه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، فیروز عارفی صبح چهارشنبه در بازدید از محل وقوع رانش زمین در اورامان تخت، که با همراهی ستاد مدیریت بحران این شهرستان انجام شد، دستورات لازم را برای کاهش خطرات احتمالی صادر کرد.

وی در این بازدید ضمن بررسی میزان خسارات وارده به زیرساخت‌ها و منازل مسکونی از مدیران دستگاه‌های اجرایی خواست گزارشی از اقدامات اولیه و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای کنترل و کاهش خطرات احتمالی ارائه دهند.

فرماندار سروآباد ضمن تأکید بر لزوم آمادگی کامل دستگاه‌های خدمات‌رسان، اظهار داشت: تلاش نیروهای امدادی، عملیات ایمن‌سازی و جلوگیری از گسترش رانش زمین در اسرع وقت انجام خواهد شد.

عارفی از شهرداری اورامان تخت خواست تا گزارشی کامل از خسارات وارده را در اسرع وقت به فرمانداری ارسال نمایید.

وی همچنین از شهروندان خواست ضمن حفظ آرامش و رعایت نکات ایمنی، از حضور غیرضروری در مناطق حادثه‌دیده خودداری کنند.

کد خبر 6777835

