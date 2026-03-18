به گزارش خبرگزاری مهر، علی بحیرایی معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی(ره)، با اشاره به اقدامات این نهاد در حوزه بهداشت و درمان گفت: در راستای کاهش فشارهای مالی ناشی از بیماری بر خانوادههای تحت حمایت، تمامی اسناد درمانی پشتنوبتی و آماده پرداخت مددجویان با اعتباری بالغ بر ۱۴۳ میلیارد تومان پرداخت و تسویه شد.
وی با اشاره به جزئیات این پرداختها افزود: این اعتبار شامل هزینههای درمانی بیماران «صعبالعلاج» و «عادی» است که اسناد آنها در سامانه ثبت شده بود. همچنین بخشی از این مبلغ به تسویه مطالبات معوق مراکز درمانی طرف قرارداد اختصاص یافته تا روند ارائه خدمات درمانی به مددجویان بدون وقفه ادامه یابد.
معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد با تأکید بر توجه ویژه به بیماران خاص و صعبالعلاج خاطرنشان کرد: تلاش ما بر این است که با بهروزرسانی پرداختها و کاهش صف انتظار اسناد درمانی، دغدغه هزینههای سنگین درمان از دوش خانوادهها برداشته شود تا بیماران و خانوادههای آنان جز رنج بیماری، نگرانی دیگری نداشته باشند.
بحیرایی در پایان با تأکید بر اهمیت تعامل با مراکز درمانی و بیمارستانهای طرف قرارداد تصریح کرد: پرداخت بهموقع مطالبات این مراکز، نقش مهمی در تداوم ارائه خدمات باکیفیت به مددجویان دارد و کمیته امداد در این مسیر از تمامی ظرفیتهای قانونی و اعتباری خود بهره خواهد گرفت.
