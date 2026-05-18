۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۷:۵۵

افزایش ۵۰ درصدی مستمری مددجویان از ابتدای سال ۱۴۰۵

با تصویب دولت و مجلس، مستمری و بودجه حوزه حمایت و سلامت خانواده در سال ۱۴۰۵، ۵۰ درصد افزایش یافته است.

علی بحیرائی معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد در گفتگو با خبرنگار مهر، از جزئیات بودجه سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: با همکاری دولت و مجلس شورای اسلامی، کمک‌هزینه معیشتی و مستمری خانواده‌های تحت پوشش از ابتدای سال جاری با افزایش ۵۰ درصدی همراه بوده است. این اقدام با هدف ارتقای سطح معیشت مددجویان و متناسب‌سازی خدمات با نیازهای فعلی خانوارها صورت گرفته است.

وی با اشاره به رفع مشکل پشت‌نوبتی‌ها افزود: با مدیریت دقیق ورود و خروج پرونده‌ها، تلاش شده است تا هیچ خانواده واجد شرایطی در صف انتظار باقی نماند و تمامی متقاضیان از خدمات جاری بهره‌مند شوند. در همین راستا، بودجه مصوب در حوزه حمایت و سلامت خانواده نیز رشد چشمگیر ۵۰ درصدی را تجربه کرده است تا امکان ارائه خدمات کیفی‌تر و شایسته‌تر فراهم شود.

بحیرائی در خصوص وضعیت درمانی بیماران تحت پوشش، به‌ویژه بیماران صعب‌العلاج و زمین‌گیر، تصریح کرد: حمایت از درمان این قشر جزو اولویت‌های اصلی است و اعتبارات این بخش تا ۶۰ درصد افزایش یافته و به طور کامل جذب شده است. بر اساس پایش‌های انجام شده، گزارش قابل‌توجهی مبنی بر کمبود دارو برای این بیماران دریافت نشده و فرآیند تأمین نیازهای دارویی آنان به طور مستمر پیگیری می‌شود.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد با تأکید بر شفافیت مالی و سرعت در پرداخت‌ها گفت: به واسطه استقرار سامانه امداد هوشمند، تمامی اسناد درمانی به محض بارگذاری در سیستم بررسی می‌شوند. در حال حاضر هیچ سند درمانی پرداخت‌نشده‌ای در سیستم وجود ندارد و تمامی مطالبات مددجویان در حوزه درمان به طور کامل تسویه شده است. این اقدام گام مهمی در جهت کاهش دغدغه‌های مالی خانواده‌ها در مواجهه با بیماری‌ها محسوب می‌شود.

      با فساد و رانت مقابله کنيد تا اقتصاد از انحصار خارج بشه و مردم سر کار برن و درآمد داشته باشند . ایجاد مستمری فقط گدا پروری می انجامد

