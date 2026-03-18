نابودی پهپادهای چندین میلیون دلاری در جریان تجاوز به ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه ای‌بی‌سی نیوز به نقل از ۲ مسئول آمریکایی اعتراف کرد، بیش از ۱۲ فروند پهپاد ام کیو ۹ ریپر در پی تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران نابود شده اند.

مارک برینکلی، سخنگوی جنرال اتمیکس شرکت سازنده این پهپادها اعلام کرد که آخرین محموله در بسته‌های چهار فروندی خریداری شده و هر فروند حدود ۱۶ میلیون دلار هزینه داشته است.

این در حالی است که تعداد پهپادهای آمریکایی صهیونیستی منهدم شده در جریان تجاوز دشمن علیه ایران بسیار بیشتر از آن چیزی است که به صورت رسمی اعلام می شود.