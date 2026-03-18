ناو جرالد فورد آمریکا «زمین گیر» شد  

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد که ناو هواپیمابر جرالد فورد، در بندر خرت یونان «به صورت موقت» لنگر می اندازد.

هفته گذشته نیروی دریایی آمریکا با صدور بیانیه‌ای، آتش‌سوزی در بزرگترین ناو جنگی آمریکا را تایید کرد، ولی در عین حال مدعی شد که این آتش‌سوزی، ربطی به جنگ با ایران و اصابت موشک های ایرانی است. آمریکا اذعان کرد که ۲ خدمه ناو در اثر این آتش سوزی دچار «جراحات غیرمرگبار» شدند.

طبق ادعای نیروی دریایی آمریکا، عملیات رزمی این ناو ۱۰۰ هزار تنی که در جریان جنگ با ایران در دریای سرخ مستقر شده، در نتیجه حملات موشکی ایران تحت تأثیر آتش‌سوزی قرار نگرفته است.

روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز نیز در گزارشی، از شرایط بد خدمه و نظامیان این ناو ۱۳ میلیارد دلاری خبر داده و ضمن تشریح خسارات وارد شده به این ناو نوشت که حدود ۶۰۰ ملوان ناو، محل استراحت خود را در این حریق از دست داده و روی میزها یا کف ناو می‌خوابند و بسیاری هم امکان استفاده از بخش شستشو و خشکشویی لباس را ندارند.