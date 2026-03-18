قطع گسترده برق در سرزمین های اشغالی در پی حملات موشکی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رسانه های صهیونیستی اعلام کردند که موج جدید حملات موشکی ایران به سرزمین های اشغالی باعث قطعی گسترده برق و توقف فعالیت قطارهای مترو در تل آویو شده است.

بر اساس اعلام منابع رسانه ای صهیونیست، این حملات چندین منطقه مهم تل آویو را هدف قرار داده و موشک‌های ایران با عبور از سامانه پدافندی چند لایه به اهداف اصابت کرده و تخریب‌های گسترده‌ای به جا گذاشتند.

شبکه الجزیره از اصابت موشک‌های ایران به مواضع رژیم صهیونیستی در منطقه رمت‌ گان در تل‌آویو و تخریب‌ وسیع اماکن امنیتی و نظامی این رژیم بر اثر برخورد موشک‌های نسل جدید فوق سنگین با کلاهک‌های بارشی خبر داده و تصاویری از اصابت این موشک ها به مرکز و شرق تل‌آویو منتشر کردند.

بر اساس این گزارش پایگاه‌های نظامی و امنیتی رژیم صهیونیستی در منطقه حولون، مرکز تل‌آویو نیز در حملات شدید موشکی، متحمل خسارات و تلفات گسترده‌ای شدند.

پلیس رژیم صهیونیستی تلاش دارد میزان خسارت و ویرانی‌های‌ گسترده نیروهای خود را سانسور کرده و دستورالعمل‌های سختگیرانه ای برای سانسور نظامی اخبار توسط خبرنگاران داخلی و خارجی صادر کرده است.

ایران در دور جدید حملات خود از موشک‌های نسل جدید خرمشهر ۴ و خیبرشکن استفاده کرده که قدرت تخریب بسیار بالاتری نسبت به موشک‌های پیشین دارند و شدت ضربات به حدی است به اذعان کارشناسان، هیچ‌ کدام از پناه‌گاه‌های رژیم صهیونیستی در برابر موشک‌های قدرتمند ایران در امان نیستند.

روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ساعاتی پیش اعلام کرد، شهر تل آویو، مرکز شرارت های رژیم وحشی صهیونیستی در موج ۶۱ عملیات وعده صادق ۴ با موشک‌های چند کلاهکه خرمشهر ۴ و قدر و عماد و خیبرشکن با رمز «یا اباعبدالله الحسین علیه السلام» در انتقام خون شهید دکتر علی لاریجانی و همراهان وی، آتش باران شد.

بر اساس اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، موشک‌های خرمشهر ۴ و قدر در این عملیات برق آسان و پرشدت، باتوجه به فروپاشی سامانه پدافند چندلایه و فوق پیشرفته رژیم صهیونیستی، بدون مزاحمت به بیش از ۱۰۰ هدف نظامی و امنیتی در قلب سرزمین‌های اشغالی با موفقیت اصابت کردند.