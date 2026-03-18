پیام تسلیت وزیر بهداشت در پی شهادت خدمتگزار مجاهد و فاضل، علی لاریجانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت در پیامی، شهادت خدمتگزار مجاهد و فاضل «علی لاریجانی» دبیر شورای عالی امنیت ملی و فرزند ایشان را به خانواده این شهید بزرگوار به ویژه محمدباقر لاریجانی، تسلیت گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

و لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل‌الله امواتاً بل احیاء عند ربهم یرزقون

شهادت خدمتگزار مجاهد و فاضل جناب آقای دکتر علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، و فرزند برومند ایشان، جناب آقای دکتر مرتضی لاریجانی، موجب تالم و تاثر شد؛

با اندوه فراوان این ضایعه و فقدان را حضور خانواده محترم، به‌ویژه همکار دانشمندم در نظام سلامت کشور جناب اقای دکتر محمدباقر لاریجانی، تعزیت و تسلیت می‌گویم.

بی‌گمان شهادت فرزندان ارزشمند این مرز و بوم عزم ما را در راهی که برگزیده‌ایم، که همانا راه عزت، سربلندی و استقلال ایران عزیز و خدمت به مردم شریف است، مصمم‌تر و استوارتر خواهد کرد.

یاد و خاطره همه شهیدان وطن گرامی باد.