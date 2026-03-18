شاعر لرستانی از شهید لاریجانی گفت؛ نام او ماند چو صبحِ پسِ این پیروزی

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود آزادبخت شاعر لرستانی در سرودهای جدید به جنگ تحمیلی دشمن صهیونیستی - آمریکایی و شهادت دکتر شهید علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی واکنش نشان داد.
متن شعر جدید این شاعر لرستانی در زیر آمده است:
سویِ آغوشِ خدا خنده کنان باید رفت
غرقِ در نور یقین شادروان باید رفت
زنده از مرگ شود هر که درونش ز خداست
شهدا زنده شدند پیر و جوان باید رفت
نام او ماند چو صبحِ پسِ این پیروزی
مثل ماهی که کند نور فشان باید رفت
خون او آینه ی عهد کمال است مرا
سوی تفسیرِ صراطِ لاریجان باید رفت
خنده زد گفت سعادت ز شهادت دیدم
پیش معبود کنون نعره زنان باید رفت
جان خود را به کفِ این دل بی باک گذار
سوی او با همه ذوق و هیجان باید رفت
آن که دل بست به دنیا غمِ بسیار کِشد
که ز غم خانه یِ دنیا بی نشان باید رفت
