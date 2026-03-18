۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۱۷:۵۸

شاعر لرستانی از شهید لاریجانی گفت؛ نام او ماند چو صبحِ پسِ این پیروزی

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود آزادبخت شاعر لرستانی در سروده‌ای جدید به جنگ تحمیلی دشمن صهیونیستی - آمریکایی و شهادت دکتر شهید علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی واکنش نشان داد.

متن شعر جدید این شاعر لرستانی در زیر آمده است:

سویِ آغوشِ خدا خنده کنان باید رفت

غرقِ در نور یقین شادروان باید رفت

زنده از مرگ شود هر که درونش ز خداست

شهدا زنده شدند پیر و جوان باید رفت

نام او ماند چو صبحِ پسِ این پیروزی

مثل ماهی که کند نور فشان باید رفت

خون او آینه ی عهد کمال است مرا

سوی تفسیرِ صراطِ لاریجان باید رفت

خنده زد گفت سعادت ز شهادت دیدم

پیش معبود کنون نعره زنان باید رفت

جان خود را به کفِ این دل بی باک گذار

سوی او با همه ذوق و هیجان باید رفت

آن که دل بست به دنیا غمِ بسیار کِشد

که ز غم خانه یِ دنیا بی نشان باید رفت

