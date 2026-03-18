۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۲۳:۳۶

انتقام خون شهیدان را از دشمنان خواهیم گرفت

انتقام خون شهیدان را از دشمنان خواهیم گرفت

رامسر - برادر شهید قنبری از شهدای جنگ رمضان گفت:انتقام خون شهیدان به ویژه رهبر قائد امت اسلامی را از دشمنان خواهیم گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، برادر سردار شهید سجاد قنبری در مراسم شب وداع با شهیدان قنبری و پاکدامن گفت: اگر یک قطره خون هم از ما باقی بماند، انتقام تک تک خون ها را خواهیم گرفت.

برادر سردار شهید سجاد قنبری با بیان اینکه قدم تک تک مردم را می بوسم و به شما می بالم اظهار داشت: برادرم یک انسان استثنایی بود و کسی را نمی توانم پیدا کنم که در زندگی ایشان یک نقطه تاریک پیدا کند.

وی با اشاره به اینکه شهید سجاد راه راست رفت و در صراط مستقیم قرار داشت و ما ماندیم و آینده پیش رو گفت:روی صحبت من با کسانی است که در تجمعات سوت و کف زدند و باعث شدند که ترامپ و نتانیاهو روی مردم ما بمب و موشک بریزند.

این برادر شهید با ذکر خاطره ای از روز و لحظه‌ی شهادت امام خامنه ای ابراز داشت:وقتی رهبر ما رفت و شهید شد، بنده و شهید سجاد تا صبح ناله زدیم و نیمه شب ها اشک ریختیم اما اگر یک قطره خون از ما باقی بماند، انتقام تک تک خون ها را خواهیم گرفت.

وی با ابراز امیدواری از حضور مردم در صحنه و پیروزی رزمندگان اسلام در نبرد پیش رو خاطرنشان کرد:خون شهید سجاد ما تقدیم به رهبر عزیزمان آقا سید مجتبی خامنه ای عزیز که حاضریم جان خود را فدای ایشان کنیم.

