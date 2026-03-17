بیعت خانواده های شهدای خراسان شمالی با امام خامنه ای

خبرگزاری مهر-گروه استان ها،محدثه جوان دلویی؛ شهادت مظلومانه و مقتدرانه پیشوای فرزانه کشورمان قلب خانواده‌ های شهدا را بسیار به درد آورد اگر شهادت سیدعلی حسینی خامنه ای تمام ایران را عزادار کرد اما خانواده های شهدا گویا دوباره درد یتیمی را چشیدند و این مصیبت بر دل های مادران و پدران و خواهران و برادران و همسران و فرزندان شهدا تلخ بود.اما با خبر مسرت بخش رهبری آیت الله سیدمجتبی حسینی خامنه ای به عنوان پرچمدار ولایت جان دوباره ای به خانواده شهدا بخشیده شد و آنها یکصدا بیعت خودشان را با ایشان ابراز کردند.

همسر شهید علی زهرایی؛

همسر شهید علی زهرایی شهید مدافع سلامت خراسان شمالی با خوشحالی می گوید: بعد از مصیبت شهادت حضرت آقا ،خوشحالیم که رهبرمان خامنه ای جوان شده است وچشم دشمنانمان کور شود.

زینب حقانی همسر شهید سرتیپ دوم

علی اصغر حسن زاده جوشقان جانشین فرماندهی اسفراین واز شهدای اغتشاشات دی ماه که در بهمن ماه امسال توفیق دیدار رهبر شهیدمان را داشت، در گفت وگو با خبرنگار مهر عنوان می کند:به معنای واقعی بعد از شنیدن خبر شهادت رهبر عزیزمان قلبمان شکست و به دنبال آرامشی به وسعت دریا بودیم.

او اضافه می کند:خداراشکربالاخره بعدازاین همه غم وغصه خدالطفش را شامل حال ماکردوقتی خبر رهبری آقا سید مجتبی خامنه‌ای ای را شنیدم خیلی خوشحال شدم و خداراهزاران بارشکرمی کنیم.

او با بغض می گوید:زمستان سخت وتلخی داشتیم دی ماه شهادت همسرم و همرزمانش که با دیدار رهبر شهیدمان در بهمن ماه کمی آرام گرفته بودیم اما باور نمی کردیم اسفند این طور شود و ما دوبار داغدار شویم اما باور کنید بعد از شنید خبر علمداری ولایت در کشورمان به دست آیت الله مجتبی خامنه‌ای و واقعا دلمان آرام گرفت.

رضا بقالیان برادر شهید سجاد بقالیان

رضا بقالیان برادر شهید سجاد بقالیان از شهدای مظلوم مدافع امنیت اغتشاشات دی ماه اسفراین هم با پیام تسلیت شهادت حضرت آیت الله العظمی خامنه ای وشهدای گرانقدرنیروهای مسلح وهمچنین شهدای امنیت اسفراین وسایر شهدای کشور عزیزمان ایران و بخصوص شهدای دانش آموز مدرسه شجره طیبه میناب می گوید: بایدخسته نباشید و خداقوت به اعضای مجلس خبرگان رهبری گفت که با این که در شرایط جنگی ولی در کمترین زمان ممکن نسبت به انتخاب شایسته وبجا نسبت به رهبری آیت الله سیدمجتبی حسینی اقدام کردند.

وی ادامه می دهد:انشالله و به امید خدا رهبر عزیزمان رهرو خط پدر شهیدشان تا نابودی استکباری جهانی باشند.

انتخاب اصلح

زکیه نیستانی خواهر شهید غریب و جاویدالاثر حمیدرضا نیستانی در گفت وگو با خبرنگار مهر بیان می کند:انتخاب اصلحی صورت گرفت ان شالله خیرباشد آیت الله سید مجتبی خامنه ای نزدیک ترین فرد به رهبر شهیدمان بودند وروش ومنش ایشان را ان شالله در رفتارهایشان خواهیم دید

وی تاکید می کند:به کوری چشم دشمنان وحسودان، پوزه آمریکا و اسراییل به خاک مالیده شدکه فکرمی کردندمیتوانندبرای کشورما رهبرانتخاب کنند و به کمک امام زمان عج راه رهبرشهیدمان ادامه دارد

پدر شهید ایمان وحیدی

پدر شهید ایمان وحیدی از شهدای جنگ تحمیلی 12 روزه هم عنوان می کند:️ انتخاب به حق فرزند برومند رهبر شهید، آیت الله العظمی سید مجتبی خامنه‌ای در شب قدر مشت محکمی بر پیکر متجاوزین و یاوه گویان صهیونی آمریکایی بود و باعث دلگرمی ملت قهرمان،ولایتمدار و شهیدپرورمان شد.

شما امام و جانشین برحق سید علی شهید(ره) هستید

عصمت حیدرزاده فرزند جانباز سرافراز استان مان هم به این بیت شعر اشاره و عنوان می کند:"گرگ ها خوب بدانند،در این ایل غریب گر پدر نیست،تفنگ پدری هست هنوز"

او خطاب به رهبر مقتدر کشورمان می گوید:️ آقاجان رهبر عزیزم سید مجتبی حسینی خامنه‌ای(حفظه الله) من با خون خود گواهی می‌دهم که، من و تمام فرزندان ایثارگر خراسان شمالی با شما بیعت می‌کنیم تا پای جان برای ایران و برای دفاع از فریاد مظلومان در صف اول جهاد باشیم.

او تاکید می کند:به یاری خداوند که وعده اش قطعا محقق است پرچم این انقلاب با دستان توانمند معظم له به امام زمانمان حضرت مهدی(عج)خواهد رسید،ان شاالله.

بار دیگر یتیم شدیم

اکرم عربخانی فرزند شهید عربخانی اظهارکرد:️ با ازدست دادن حضرت آیت الله سیدعلی خامنه‌ای(ره) بار دیگر یتیم شدیم داغ چندساله ازدست دادن پدر را دوباره تجربه کردیم. ولی با انتخاب فرزند برومند رهبر شهید، آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای(دام ظله‌العالی) درشب قدر مشتی محکم بر یاوه‌گویان رژیم صهیونیستی آمریکایی زده شد که باعث خوشحالی ودلگرمی ملت قهرمان و شهید پرورمان بود.

وی می افزاید: همه ما تا آخرین قطره خون خود پای کشورمان و راه رهبر عزیزمان و شهیدان انقلاب اسلامی ایستاده ایم.

خود را ملزم به پاسداری از ارزش‌های والای انقلاب اسلامی می دانم ؛

مژگان عطایی فرزند شهید عطایی نیز پیامش به رهبر انقلاب اسلامی این است که؛️ ضمن بیعت با رهبر فرزانه انقلاب، خود را ملزم به پاسداری از ارزش‌های والای انقلاب اسلامی، تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و پیشبرد آموزش و پرورش در راستای منویات مقام معظم رهبری می‌دانم.

اوادامه می دهد: امیدوارم بتوانم در مسیر اعتلای نام ایران اسلامی و تربیت نسل آینده ساز، گام‌های موثری بردارم

همسر جانباز احمد خانی هم می گوید: انشالله درکنار رهبر عزیز می‌مانیم تا دشمنان ما ببینند و کور شوند

همسر شهید منصور محمدی با ‌اعلام بیعت خانواده اش حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (دام‌ظله‌العالی) ،عنوان می کند: خدمت رهبر جمهوری اسلامی ایران اعلام میدارم که همیشه رهرو شما رهبر عزیز انقلاب خواهم بود. رویش جوانه‌های امید بر شاخسار ایثاروحماسه

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان شمالی در گفت وگو با خبرنگار مهر عنوان می کند:نظام جمهوری اسلامی ایران یک بار دیگر در آزمونی بزرگ نشان داد در کوران حوادث در بن‌بست نخواهد ماند و حرکت به سوی قله‌های عزت و شرف را ادامه میدهد.انتخاب تاریخی اعضای محترم خبرگان رهبری پس از شهادت قائد شهید امت و در اثناء جنگی تمام عیار که توسط دشمن آمریکایی صهیونیستی بر ملت بزرگ ایران تحمیل شد و در بحوبحه تهدیدها، نوید بخش رویش جوانه‌های امید بر شاخسار ایثار و حماسه است.

قاسم محمدزاده تصریح می کند:به نمایندگی از جامعه عزیز ایثارگریِ استان خراسان شمالی ضمن اعلام بیعت با رهبر عالیقدر و فرماندهی معظم کل قوا حضرت آیت‌الله‌العظمی سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) از انتخاب شجاعانه و عالمانه خبرگان ملت تجلیل می کنیم.