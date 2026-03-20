شرایط پرداخت زکات فطره از نگاه شرع؛ هشدار مهم درباره فطریه

حجت الاسلام سید علیرضا آرامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به شرایط فطریه بیان کرد: هر مسلمانی که شرایط تکلیف را دارد و نان خور کس دیگری نیست غروب روز آخر ماه رمضان واجبی به نام زکات فطره بر او واجب است.

وی با بیان اینکه این زکات به ازای خود فرد و کسانی که او نان زندگی شان را می دهد، شامل بچه، نوزاد، کارگر حتی غیرمسلمان و ... محاسبه می شود، افزود: سه کیلوگرم قوت قالب مانند گندم، برنج و ... میزان زکات فطره است که هم می تواند خود آن محصول باشد و هم می تواند پولش باشد.

امام جمعه گرمسار درباره نحوه زکات هم توضیح داد: زکات فطره را در تمام هشت مصرف زکات معمولی می توان خرج کرد اما بنا به اعلام برخی مراجع و منطبق بر احتیاط واجب زکات فطره را باید به فقیر و نیازمند داد و سایر مصارف نمی شود.

آرامی ابراز کرد: برخی علما و مراجع حتی تاکید دارند که آن فقیر در درون همان محل زندگی فرد باشد و اگر بیرون محل صرف شد و خدایی ناکرده این پول زایل شد و از بین رفت، مجدداً باید آن زکات فطره پرداخت شود.

وی با بیان اینکه زکات فطره همچنین اعلام شده که تا ظهر فرصت باقی است برای کسانی که نماز عید نمی خوانند، افزود: کسانی که نماز عید می خوانند باید قبل از نماز آن را پرداخت کرده و یا کنار بگذارند و اگر آن را کنار بگذارند تا بعداً صرف کمک به فقیر کنند، دیگر حق جابجایی آن پول را ندارند اما اگر به یکباره به حساب واریز شود، اشکالی ندارد.

امام جمعه گرمسار با بیان اینکه وجوهات شرعی، زکات و کفاره و ... بهتر است که به دست متخصص آن رسانده شود، بیان کرد: روحانیان، دفاتر ائمه جمعه و کسانی که تخصص دینی و شرعی آن را دارند و طبق مسائل فقهی و شرعی، عمل می کنند، گزینه هایی برای پرداخت زکات فطره هستند.

آرامی با بیان اینکه یک سهم از زکات فطره را نمی توان تقسیم کرد، گفت: برای مثال اگر فردی ۵۰۰ هزار تومان زکات فطریه اش می شود نمی تواند این ۵۰۰ هزار تومان را به سه تقسیم و به سه فقیر بدهد و لذا اینها مسائلی است که عمدتاً امکان دارد مردم ندانند در نتیجه توصیه می شود که زکات فطره به اهل آن داده شود تا آنها موارد مصارفش را مشخص نمایند.

وی همچنین با دعوت از مردم برای دقت نظر در پرداخت زکات فطره، افزود: از رسانه ها هم درخواست می شود که در راستای اهمیت پرداخت وجوهات شرعی به خصوص زکات، حتماً اطلاع رسانی کافی را به عموم مردم مسلمان داشته باشند.