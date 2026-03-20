روایت استقلال اقتصادی ایران؛ از ملی شدن نفت تا کنترل رسمی تنگه هرمز

خبرگزاری مهر، محمدحسین سیف اللهی مقدم - دبیر اقتصادی؛ تاریخ معاصر ایران، برخی رویدادها تنها یک تصمیم اقتصادی یا سیاسی ساده نیستند، بلکه به نمادهایی از حاکمیت ملی و استقلال اقتصادی تبدیل می‌شوند. یکی از مهم‌ترین این رویدادها، ملی شدن صنعت نفت ایران در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ است؛ روزی که نقطه عطفی در تاریخ اقتصاد کشور رقم خورد و مسیر تازه‌ای در نگاه ایران به منابع طبیعی و ثروت‌های ملی گشوده شد.

برای درک اهمیت این رویداد، باید کمی به عقب بازگردیم. نفت سال‌ها پیش از ملی شدن در خاک ایران کشف شده بود و استخراج آن نیز جریان داشت. میدان‌های نفتی در جنوب کشور فعال بودند و پالایشگاه‌ها کار می‌کردند. با این حال، مدیریت اصلی، تصمیم‌گیری‌های کلان و بخش بزرگی از منافع اقتصادی صنعت نفت در اختیار شرکت‌های خارجی قرار داشت. به بیان ساده‌تر، اگرچه نفت در خاک ایران قرار داشت و از منابع طبیعی این سرزمین به شمار می‌رفت، اما کنترل واقعی بر تولید، فروش و مدیریت آن در اختیار ایران نبود.

این وضعیت به تدریج به یکی از مهم‌ترین موضوعات سیاسی و اقتصادی کشور تبدیل شد. بسیاری از سیاستمداران، روشنفکران و فعالان اجتماعی معتقد بودند که ثروت‌های طبیعی ایران باید در خدمت توسعه و رفاه مردم ایران قرار گیرد و مدیریت آن نیز توسط خود ایرانیان انجام شود. این نگاه به مرور در جامعه گسترش یافت و به یک مطالبه ملی تبدیل شد.

در نهایت، در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ مجلس شورای ملی قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن صنعت نفت ایران ملی اعلام شد. معنای این تصمیم آن بود که استخراج، تولید، پالایش و فروش نفت باید تحت مالکیت و مدیریت دولت ایران انجام شود و درآمدهای حاصل از آن نیز در اختیار کشور قرار گیرد. این تصمیم نه تنها یک تحول اقتصادی به شمار می‌رفت، بلکه به نمادی از تلاش برای بازیابی حاکمیت ملی بر منابع طبیعی تبدیل شد.

ملی شدن صنعت نفت در واقع تغییر در یک اصل مهم بود: تبدیل «مالکیت اسمی» به «کنترل واقعی». پیش از آن، نفت در خاک ایران قرار داشت، اما مدیریت آن در اختیار دیگران بود. با تصویب قانون ملی شدن، ایران تلاش کرد کنترل واقعی این صنعت راهبردی را در دست بگیرد و درباره تولید و بهره‌برداری از آن تصمیم‌گیری کند.

این تجربه تاریخی نشان داد که در اقتصاد جهانی، صرف داشتن یک منبع طبیعی به معنای برخورداری از همه مزایای آن نیست. آنچه اهمیت دارد، توانایی مدیریت، برنامه‌ریزی و اعمال حاکمیت بر آن منبع است. در واقع، مدیریت منابع و مسیرهای اقتصادی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در سرنوشت اقتصادی کشورها داشته باشد.

در همین چارچوب، موضوع مسیرهای مهم انرژی و تجارت نیز اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. یکی از مهم‌ترین این مسیرها در منطقه خلیج فارس، تنگه هرمز است؛ گذرگاهی باریک اما بسیار حیاتی که دریای عمان را به خلیج فارس متصل می‌کند و یکی از اصلی‌ترین شاهراه‌های انتقال انرژی در جهان به شمار می‌رود.

تنگه هرمز از نظر جغرافیایی در منطقه‌ای قرار گرفته که بخش مهمی از مرزهای ساحلی آن متعلق به ایران است. این موقعیت جغرافیایی باعث شده است که ایران از دیرباز نقشی مهم در امنیت، مدیریت و نظارت بر این مسیر دریایی داشته باشد. بسیاری از کشتی‌های تجاری و نفتکش‌های جهان برای عبور از خلیج فارس و رسیدن به بازارهای جهانی ناچارند از این گذرگاه عبور کنند.

از نظر اقتصادی، اهمیت تنگه هرمز بسیار چشمگیر است. بخش قابل توجهی از نفت و گاز صادراتی کشورهای منطقه از طریق این تنگه به بازارهای جهانی منتقل می‌شود. به همین دلیل، هرگونه تحول در وضعیت مدیریت، امنیت یا نحوه عبور و مرور در این مسیر می‌تواند بر بازارهای جهانی انرژی و تجارت بین‌المللی تأثیر بگذارد.

در واقع، تنگه هرمز را می‌توان یکی از گلوگاه‌های اصلی اقتصاد جهانی دانست. بسیاری از تحلیلگران اقتصادی معتقدند که این تنگه نقشی مشابه یک شیر اصلی در شبکه انتقال انرژی جهان دارد؛ گذرگاهی که روزانه میلیون‌ها بشکه نفت و فرآورده‌های انرژی از آن عبور می‌کند و به سمت اقتصادهای بزرگ جهان روانه می‌شود.

از همین رو، موضوع مدیریت و نظارت بر این مسیر دریایی همواره مورد توجه کشورهای منطقه و همچنین بازیگران اقتصادی جهانی بوده است. برای ایران نیز تنگه هرمز تنها یک مسیر دریایی ساده نیست، بلکه بخشی از جایگاه ژئواقتصادی کشور در منطقه محسوب می‌شود.

در نگاه کلان، میان تجربه تاریخی ملی شدن صنعت نفت و اهمیت امروز تنگه هرمز می‌توان یک نقطه مشترک مهم پیدا کرد: اهمیت کنترل و مدیریت بر منابع و مسیرهای راهبردی. همان‌طور که در گذشته مسئله اصلی تنها وجود نفت در خاک ایران نبود بلکه مدیریت و بهره‌برداری از آن اهمیت داشت، در حوزه مسیرهای انرژی نیز نقش مدیریت و نظارت بر گذرگاه‌های حیاتی اهمیت پیدا می‌کند.

به بیان دیگر، تاریخ اقتصاد ایران نشان داده است که حاکمیت بر منابع طبیعی و مسیرهای اقتصادی، یکی از پایه‌های اصلی قدرت اقتصادی کشورها به شمار می‌رود. ملی شدن صنعت نفت در دهه ۱۳۳۰ شمسی نمونه‌ای از تلاش برای تحقق این هدف بود؛ تلاشی برای آنکه منابع ملی در اختیار خود کشور قرار گیرد و مسیر بهره‌برداری از آن بر اساس منافع ملی تعیین شود.

امروز نیز اهمیت مسیرهای راهبردی انرژی در جهان بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. با افزایش مصرف انرژی، گسترش تجارت جهانی و وابستگی بسیاری از اقتصادها به واردات نفت و گاز، گذرگاه‌هایی مانند تنگه هرمز نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای در اقتصاد بین‌الملل دارند.

به همین دلیل، شناخت جایگاه چنین مسیرهایی تنها از منظر جغرافیا کافی نیست، بلکه باید آن را در چارچوب اقتصاد جهانی، امنیت انرژی و تجارت بین‌المللی نیز بررسی کرد. هر کشوری که در مجاورت چنین گذرگاه‌هایی قرار دارد، به طور طبیعی در معادلات اقتصادی و انرژی منطقه‌ای و جهانی نقشی مهم ایفا می‌کند.

به مناسبت سالروز ملی شدن صنعت نفت، بازخوانی این تجربه تاریخی یادآور یک نکته مهم است: منابع طبیعی و مسیرهای راهبردی زمانی می‌توانند به موتور توسعه تبدیل شوند که مدیریت و برنامه‌ریزی آن‌ها در راستای منافع ملی انجام شود. تجربه نفت در تاریخ معاصر ایران نشان داد که کنترل بر منابع، نقشی اساسی در شکل‌گیری استقلال اقتصادی دارد.

در نهایت، چه در حوزه منابع طبیعی مانند نفت و چه در حوزه مسیرهای حیاتی تجارت و انرژی، اصل مشترک همان حاکمیت و مدیریت مؤثر است. کشورهایی که بتوانند این دو عنصر را به‌خوبی مدیریت کنند، جایگاه قوی‌تری در اقتصاد منطقه‌ای و جهانی به دست خواهند آورد.

سالروز ملی شدن صنعت نفت فرصتی است برای یادآوری این تجربه تاریخی و تأمل دوباره بر اهمیت منابع و موقعیت‌های راهبردی کشور؛ سرمایه‌هایی که اگر با مدیریت درست همراه شوند، می‌توانند نقش مهمی در آینده اقتصادی ایران ایفا کنند.