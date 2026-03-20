رزمندگان ما ارکان استکبار جهانی را به لرزه درآوردند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام الله نور کریمی تبار در خطبه های نماز جمعه ایلام اظهار کرد:موشک‌های سجیل و ابیل، کانون‌های کفر را نشانه گرفته‌اند و رزمندگان ما مظهر قدرت خدا هستند که ارکان استکبار جهانی را به لرزه درآورده‌اند. کنترل تنگه هرمز به دست رزمندگان اسلام است و دیگر مدیریت بر آن به قبل از جنگ باز نخواهد گشت.

حجت‌السلام کریمی‌تبار با بیان اینکه پهپادهای متنوع و موشک‌های کروز بالستیک، سپر آهنین دشمن را آب کرده‌اند، گفت: امروز رادارهای هشدار دهنده دشمن در منطقه از کار افتاده و تمام موشک‌ها و پهپادهای ما به هدف تعیین شده اصابت می‌کنند.

وی با اشاره به سرنگونی جنگنده F-35 آمریکا، تأکید کرد: هیمنه هوایی آمریکا فرو ریخت و این نشان می‌دهد که ملت ایران توانسته با تولید پدافند بومی، برتری هوایی دشمن را خنثی کند. همچنین، ناوگان پنجم آمریکا در منطقه نیز ضربات مهلکی را متحمل شده و کارایی خود را از دست داده است.

امام جمعه ایلام با تأکید بر چالش راهبردی آمریکا، گفت: حمله به ملت ما موجب آشکار شدن شکست ابرقدرتی آمریکا در دنیا شده و انسجام داخلی این کشور را به هم ریخته است. حتی همپیمانان آمریکا نیز جرئت رویارویی با ایران را ندارند و رژیم صهیونیستی نیز در آستانه نابودی قرار دارد.

حجت‌السلام کریمی‌تبار با اشاره به حضور میلیونی مردم در خیابان‌ها، اظهار کرد: این حضور، معادلات دشمن را به هم ریخته و نشان‌دهنده حمایت قاطع ملت از نیروهای مسلح است.

حجت‌السلام کریمی‌تبار با اشاره به جنایات اخیر دشمن و شهادت رهبر امت اسلامی، خاطرنشان کرد: ما آغازگر جنگ نبودیم، بلکه در مقام دفاع از کشور و آرمان‌هایمان قرار داریم. دشمن با هدف تسلط بر منابع نفت ایران و ایجاد ناامنی، رهبر انقلاب را مورد هدف قرار داد، اما با اراده و عزم ملت ایران و رهبری خردمندانه آیت‌الله خامنه‌ای، نقشه‌های شوم آن‌ها نقش بر آب شد.

امام جمعه ایلام با تأکید بر آیه ۱۴ سوره توبه، ادامه داد: ما موظف به مبارزه با متجاوزان هستیم و خداوند متعال وعده پیروزی، عذاب دشمن و شفا دادن دل‌های دردمند مومنان را به ما داده است. الحمدالله ملت ایران پای کار ایستاده و تاکنون در این جنگ برتری با ما بوده است.