به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حبیبالله غفوری، نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه در خطبههای عبادی و سیاسی این هفته نماز جمعه، با اشاره به آیات ۱۸ تا ۲۰ سوره مبارکه فتح و واقعه صلح حدیبیه اظهار کرد: خداوند متعال در این آیات جریانی را نقل میکند که دقیقاً شرح حال اوضاع امروز ماست. زمانی که مسلمانان در حدیبیه با دست خالی و مخلصانه برای استقامت تا پای جان با پیامبر گرامی اسلام تجدید بیعت کردند، خداوند آرامش را بر دلهای آنان نازل کرد و فتح قریب و غنائم فراوان را نصیبشان ساخت.
وی افزود: امروز نیز حضور در صحنه، انسجام و اراده قوی ملت قهرمان، مؤمن و انقلابی ما نظیری در صدر اسلام دارد و یقین داریم خداوند متعال پیروزی نزدیک، نصرت و هدایت خود را به پاس این حضور یکپارچه نصیب ملت عزیز ایران خواهد فرمود.
آمادگی ۸ میلیونی در پویش «جان فدا» و هشدار قاطع به دشمنان
امام جمعه کرمانشاه در ادامه با اشاره به لزوم حمایت معنوی و همهجانبه از رزمندگان اسلام و نیروهای مقتدر نظامی، تصریح کرد: حضور در پویش «جان فدا» که تاکنون بیش از ۸ میلیون نفر از جمله رؤسای قوا و بنده کمترین در آن ثبتنام کردهایم، نشاندهنده آمادگی کامل برای رویارویی زمینی با دشمن است. ما سالهاست که انتظار این لحظه را میکشیم.
وی با لحنی قاطع به آمریکا و رژیم صهیونیستی هشدار داد و گفت: به آمریکاییهای ابله تأکید میکنیم که آن صهیونیستهای بدبخت و دربهدر را هم با خود بیاورند، زیرا ما بنا داریم حساب خود را با همه مستکبران عالم یکباره تسویه کنیم. دشمن بداند اگر هوس کند به خاک مقدس ایران عزیز تعرض زمینی داشته باشد، حتی یک نفر از آنها زنده برنخواهد گشت و بلایی بر سر ارتش درمانده آمریکا و رژیم صهیونیستی خواهیم آورد که تا سالها کسی رغبت نکند در ارتش آنها ثبتنام کند.
حجتالاسلام غفوری با بیان اینکه ملت و نظام جمهوری اسلامی تاکنون در تمامی میادین جنگ نظامی، رسانهای و روانی بر دشمن پیروز شده است، خاطرنشان کرد: خطای محاسباتی و حماقت استکبار و رئیسجمهور قانونشکن آمریکا در تعرض به کشورمان و ترور رهبر بزرگ و مرجع تقلید ما در خانه خود، زمینه را فراهم کرد تا دوران مظلومیت انقلاب اسلامی به پایان برسد. امروز نقطه پایان سیطره آمریکا در دنیا و منطقه و زمان تولد «ایران جدید، مقتدر و ابرقدرت» به عنوان پشتوانه همه مظلومان عالم است.
مقاومت تنها راه مقابله با استکبار است / این حضور یک جهاد مقدس بود
نماینده ولیفقیه در استان کرمانشاه بازدارندگیِ ایجاد شده را ثمره ایستادگی دانست و تاکید کرد: از این پس هیچ کشوری جرئت تحریم یا تعرض به ملت ایران را نخواهد داشت و در صورت هرگونه خطایی، جمهوری اسلامی از تمامی اهرمهای اقتدار خود از جمله تنگه هرمز علیه آنها استفاده خواهد کرد.
وی با اشاره به تجربه تلخ اعتماد به غرب افزود: سالها با آمریکای جنایتکار و اروپاییهای مفلوک مذاکره کردیم و از انرژی هستهای و حق خود کوتاه آمدیم، اما آنها به هیچ تعهدی عمل نکرده و تحریمها را افزودند. امروز برای همه ملتها ثابت شد که راه نجات از یوغ استکبار، مذاکره نیست، بلکه استقامت و ایستادگی چهره به چهره است و این منطق که «یکی بزنید، ده تا میخورید» در برابر زورگویان آدمخوار جواب میدهد. مقاومت پیشرفتهترین سلاحهای دشمن را بیاثر کرد و هیمنه کاذب آمریکا را زیر گامهای استوار ملت له کرد.
امام جمعه کرمانشاه در پایان ضمن تقدیر ویژه از حضور حماسی بانوان، اصناف، گروههای جهادی، مسئولان و آحاد مردم در شرایط سخت بمباران، این حرکت را یک «جهاد قطعی و مقدس» خواند و گفت: خدای متعال پاداش جهاد فیسبیلالله را برای این حضور خیابانی منظور خواهد کرد. انشاءالله به فضل الهی، تحت رهبری حکیمانه رهبر فرزانهمان حضرت آیتالله امام سید مجتبی خامنهای، این انسجام به زودی به پیروزی نهایی تبدیل شده و دوران جدید پیشرفت و عظمت بینظیر ایران را جشن خواهیم گرفت.
