اجرای طرح آرامش بهاری با محوریت بیعت با ولایت در امامزادگان زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام مختار کرمی با اشاره به جنگ تحمیلی آمریکایی صهیونیستی علیه ملت ایران، گفت: دشمن آمده بود تا ما را درهم بشکند اما به فضل خدا و آمادگی مردم و مسئولان حماسه بر سوگ غلبه کرد و دشمن ناکام ماند و این مسیر را باید تا دستیابی به اهداف و شکست دشمن ادامه دهیم.

وی ادامه داد: نیروهای مسلح ایران با ابتکار خود و هدایت مقام معظم رهبری و پشتیبانی مردم در میدان، پاسخ شایسته ای به تهاجم دشمن آمریکایی و صهیونیستی داده اند و در صورت ادامه مقاومت، قطعا پیروزی با ملت ایران است.

کرمی گفت: امامزادگان در این روزها پناهگاه مردم هستند و خادمین و هیئت امنا و مسئولان سعی کرده اند درب بقاع متبرکه تا حد امکان باز باشد تا مردم از فضا و امکانات مختلف این اماکن مقدس استفاده کنند، ضمن اینکه خدمات موکب های پذیرایی و تجمعات و سخنرانی و نمازجماعت و مشاوره و پاسخگویی در آنها برقرار خواهد بود.

وی افزود: در برخی شهرستان ها مثل خدابنده نیز بیش از ۴۰۰ نفر از هموطنان و هم استانی های عزیز به صورت موقت و رایگان در بقعه حضرت قیدار نبی اسکان داده شدند و ۴۵ هزار افطاری ساده توسط امامزادگان در سه روز پایانی ماه مبارک رمضان در تجمعات مردمی سطح خیابان توزیع شد و این خدمات همچنان ادامه خواهد داشت.

مدیرکل اوقاف استان افزود : مراسم تحویل سال ۱۴۰۵ لحظه بیعت مردم با رهبر جدید و جوان حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای حفظه الله خواهد بود و فعالیت های گوناگون امامزادگان در ایام نوروز ادامه خواهد داشت که می توان به فعالیت مشاوران و پاسخگویان روحانی در خیمه های معرفت، ادامه خدمات زائرسراها، پارکینگ ها، امکان استراحت و پذیرایی از زائران در برخی امامزادگان شاخص و دارای امکانات اشاره کرد.

کرمی اظهار کرد: در سال جدید طرح ملی امید و آرامش در پناه قرآن نیز در امامزادگان اجرا خواهد شد و در این طرح تلاوت آیات امید بخش قرآن انجام می شود.

مسئول نهاد وقف و امامزادگان استان در پایان گفت: از همه هموطنان و هم استانی ها و زائران و مسافران گرامی صمیمانه دعوت می‌کنم تا در لحظه تحویل سال نو، در بقاع و اماکن متبرکه حضور یابند و با بیعت مجدد با ولایت، سال جدید را در جوار امامزادگان آغاز کنند؛ این حضور، نمادی از انسجام ملی، پاسداشت ارزش‌های دینی و ملی و ایجاد فضایی پرنشاط و معنوی است و بقاع متبرکه به همت خادمین، امنا و مسئولان در تمام ساعات نوروز آماده خدمات‌رسانی هستند.