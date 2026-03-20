یه گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: صداهای مهیب، فوران آتش و ستون‌های دود در بیش از ۵۵ نقطه اشغال شده توسط آمریکا و رژیم صهیونی در منطقه غرب آسیا از نخستین دقایق اجرای «موج هفتاد» عملیات وعده صادق ۴ که به پاس مجاهدت‌های مستشاران نظامی شهید جمهوری اسلامی ایران و با رمز مبارک «الله اکبر» برگزار شده، طلیعه متفاوتی از نظم جدید منطقه‌ای را برای مسلمانان در آستانه عید اسلامی فطر نوید می‌دهد.

در عملیات‌های مشترک، تأثیرمحور و فراگیر موج هفتاد، ۵ پایگاه منطقه‌ای آمریکا در «الخرج»، «الظفره»، «علی السالم»، «اربیل» و بویژه «ناوگان پنجم دریایی» در مسیر تکمیل فرسایش مرحله‌ای برای چندمین بار در شبانه روز گذشته مورد هدف مؤثر سامانه‌های موشکی «قیام» و «عماد» و پهپادی تهاجمی قرار گرفتند.

تمرکز عملیات تهاجمی نیروهای هوافضای سپاه پاسداران بر دو منطقه راهبردی حیفا و تل‌آویو بویژه در نقاطی چون «خدرا» و «کریات اونو» و سایر نقاط همچون «ساویون» و «بن عامی» و انهدام اهداف فراتر از برآوردهای دشمن، توسط سامانه‌های خرمشهر ۴ و قدر چندکلاهکه، شرایط فلاکت بار صهیونیست‌ها را در اراضی اشغالی عمیق‌تر ساخته است.



ضروری است در این مرحله از جنگ مجددا یادآور شویم که سپاه پاسداران در راهبرد تهاجمی خود مبدا هرگونه تجاوز به سرزمین و حاکمیت ملی خود را فراتر از ضربات قبلی مورد هجوم قرار خواهد داد.

نیروهای مسلح ج. ا ایران و سپاه پاسداران برای ورود به چنین دوره‌ای خود را آماده کرده‌اند.

هشدار فوری و دستور تخلیه به شهروندان و ساکنان شهر رأس الخیمه در امارات متحده عربی

سپاه پاسداران اعلام کرد: با توجه به استفاده از این منطقه در عملیات‌هایی که هدف آن جزایر ایرانی است، شهر رأس الخیمه در دوره زمانی نزدیک هدف قرار خواهد گرفت. از همه ساکنان درخواست می‌شود هر چه سریع‌تر از طریق مسیرهای مشخص شده در تصاویر پیوست شده، شهر را ترک کنند.

هشدارهای صریح و مکرری قبلاً به حاکمان شما درباره خطر درگیر شدن در این مسیر و قمار کردن با سرنوشت مردمشان داده شده است، اما آنها مسیر تبعیت کورکورانه را انتخاب کرده‌اند و تصمیماتی گرفته‌اند که نمایانگر اراده مردمشان نیست، بلکه از خارج از مرزهایشان تحمیل شده است، در حالی که هیچ حاکمیت واقعی وجود ندارد. مسئولیت کامل تمام پیامدهای این مسیر بر عهده آنهاست.

شلیک موشک از ایران به سوی مناطق مختلف اسرائیل

جبهه داخلی اسرائیل اعلام کرد: موشک‌هایی از ایران به سوی منطقه «نقب» و بحر المیت شلیک شده است.

بر اساس این گزارش، موشک‌هایی نیز به سوی قدس، تل‌آویو و مناطق مرکزی اسرائیل شلیک شده است.در همین حال، منابع خبری از به صدا درآمدن آژیرهای هشدار در اطراف بحر المیت و چندین منطقه در مرکز اراضی اشغالی خبر دادند.

رسانه‌های اسرائیلی همچنین گزارش دادند یک موشک در جنوب منطقه نقب سقوط کرده است.

در گزارش دیگری آمده است که یک مورد اصابت در منطقه‌ای در جنوب سرزمین های اشغالی که اشاره به آن ممنوع اعلام شده، ثبت شده است.

همچنین رسانه‌های اسرائیلی اعلام کردند ترکش یک موشک در شهر هرتزلیا سقوط کرده که منجر به وقوع آتش‌سوزی شده و نیروهای آتش‌نشانی رژیم صهیونیستی در حال اعزام به محل هستند.