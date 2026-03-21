به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان امید فضا، در پیام نوروزی خود با اشاره به دستاوردهای فناورانه این شرکت، پرتاب ماهواره کوثر ۱.۵ را نقطه عطفی در مسیر فناوری فضایی ایران دانست.

متن پیام حسین شهرابی مدیر عامل شرکت دانش‌بنیان امید فضا به شرح زیر است؛

متن این پیام به این شرح است:

"بسم الله الرحمن الرحیم

یا مقلب القلوب و الابصار

یا مدبر الیل و النهار

یا محول الحول و الاحوال

حول حالنا الی احسن الحال

بادلی مالامال از اندوه نسبت به فقدان امام خامنه‌ای شهید عزیزمان و دلی مملو از خشم نسبت به دشمنان این کشور و نظام، تقارن عید بندگی و سال نو را به امید پیروزی مطلق بر دشمنان و ظهور منجی عالم بشریت روحی و ارواحنافداه تبریک عرض می‌کنم.

سال گذشته امیدفضا به‌عنوان عضوی از ملت و نظام مقتدر جمهوری اسلامی ایران، سهمی از وظیفه خود را ایفا نمود تا جایی که مدال افتخار را از زبان امام شهید خود دریافت نمود که سازندگان ماهواره میانگین سنی ۲۶ سال داشتند و اینها ثروت‌های عظیمی است.

پرتاب کوثر۱.۵ و اقدامات مکمل در حوزه خدمات پایین‌دستی، نقطه عطفی را در حرکت شرکت به خصوص در زمینه ارتباط مستقیم با کاربران نهایی رقم زد!

البته هنوز به عملکرد کامل ماهواره با أخذ تصویر نرسیده‌ایم و این برای شرکت چالشی ایجاد کرده است که امیدوارم به فضل الهی و با تلاش همکاران جبران گردد. در حال حاضر ما کاربرانی در سامانه فضایش داریم که حفظ و توسعه آنها بسیار حیاتی است و ان‌شاءالله با توسعه‌ دیده‌بان‌های کاربردی در سامانه فضابین، می‌توانیم قراردادهایی را در حوزه خدمات تصویر ماهواره‌ای منعقد نماییم.

سایر مأموریت‌های شرکت نیز در وضعیت مشابه قرار دارند که همگی دارای قراردادهای مجزا و یا در آستانه امضای قراردادهایی مجزا هستند که بسیار مهم هستند.

سال جدید که توسط رهبر معظم انقلاب حفظه الله مزین به شعار اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی گردید، ان‌شاءالله برای امیدفضا سالی پرکار با زمان‌بندی‌های فشرده خواهد بود! سالی که در یک زنجیره ارزش کامل باید بتوانیم منظومه‌ای کوچک را رقم بزنیم به فضل الهی!

دل‌های خود را مالامال از خشم نسبت به دشمنان ایران کنیم و عزم خود را با نیت سربازی امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، جزم کنیم و با توکل بر خداوند متعال سال جدید را آغاز کنیم.

حسین شهرابی فراهانی

۳۰ رمضان المبارک سال ۱۴۴۷ هجری قمری

۲۹ اسفند سال ۱۴۰۴ هجری شمسی'