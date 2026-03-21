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۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۲۹

ذخایر خونی کشور در وضعیت مطلوب و پایدار

ذخایر خونی کشور در وضعیت مطلوب و پایدار

عضو هیئت‌ رئیسه کمیسیون بهداشت مجلس با تأکید بر آمادگی کشور در شرایط جنگی، از مردم خواست روند ایثارگرانه اهدای خون همچنان با شتاب ادامه یابد تا چرخه درمان بیماران دچار وقفه نشود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، امیرحسین شیخی‌زاده، عضو هیئت‌ رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره به تدابیر اتخاذ شده در سازمان انتقال خون و نظارت مستمر مجلس، اعلام کرد ذخایر خون و فرآورده‌های خونی کشور در آستانه سال نو در وضعیت مطلوب و پایدار قرار دارد.

وی افزود: با وجود شرایط ویژه کشور در ماه مبارک رمضان و وضعیت دفاعی کنونی، حجم ذخایر خون نسبت به دوران قبل از جنگ افزایش یافته و این افزایش ذخایر، تضمین می‌کند که بیماران مبتلا به سرطان، تالاسمی و سایر بیماران خاص، همچنان دسترسی مستمر به فرآورده‌های خونی مورد نیاز خود داشته باشند.

شیخی‌زاده تأکید کرد: با توجه به سفرهای نوروزی پیش‌رو و حفظ آمادگی در شرایط جنگی، استمرار هوشمندانه اهدای خون ضروری است تا چرخه درمان بیماران سخت‌درمان دچار کمترین وقفه نشود و آمادگی پدافندی کشور در بالاترین سطح حفظ گردد.

نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی ضمن قدردانی از مجاهدت کادر درمان و سازمان انتقال خون، یادآور شد: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در کنار نیروهای مسلح غیور، از سلامت و امنیت ملت ایران با تمام توان صیانت خواهد کرد و اراده ملت بیدار ایران در جبهه ایثار و اهدا، مکمل پاسخ‌های محکم سربازان وطن به کینه‌توزی‌های دشمنان خواهد بود.

کد مطلب 6780523
محدثه رمضانعلی

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