ذخایر خونی کشور در وضعیت مطلوب و پایدار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، امیرحسین شیخی‌زاده، عضو هیئت‌ رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره به تدابیر اتخاذ شده در سازمان انتقال خون و نظارت مستمر مجلس، اعلام کرد ذخایر خون و فرآورده‌های خونی کشور در آستانه سال نو در وضعیت مطلوب و پایدار قرار دارد.

وی افزود: با وجود شرایط ویژه کشور در ماه مبارک رمضان و وضعیت دفاعی کنونی، حجم ذخایر خون نسبت به دوران قبل از جنگ افزایش یافته و این افزایش ذخایر، تضمین می‌کند که بیماران مبتلا به سرطان، تالاسمی و سایر بیماران خاص، همچنان دسترسی مستمر به فرآورده‌های خونی مورد نیاز خود داشته باشند.

شیخی‌زاده تأکید کرد: با توجه به سفرهای نوروزی پیش‌رو و حفظ آمادگی در شرایط جنگی، استمرار هوشمندانه اهدای خون ضروری است تا چرخه درمان بیماران سخت‌درمان دچار کمترین وقفه نشود و آمادگی پدافندی کشور در بالاترین سطح حفظ گردد.

نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی ضمن قدردانی از مجاهدت کادر درمان و سازمان انتقال خون، یادآور شد: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در کنار نیروهای مسلح غیور، از سلامت و امنیت ملت ایران با تمام توان صیانت خواهد کرد و اراده ملت بیدار ایران در جبهه ایثار و اهدا، مکمل پاسخ‌های محکم سربازان وطن به کینه‌توزی‌های دشمنان خواهد بود.