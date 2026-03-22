شهید حسین قادری: دنیا گذراست و آنچه می ماند ایمان و عمل صالح است

به گزارش خبرگزاری مهر، شهادت، اوج ایثار و فداکاری در راه آرمان‌ها و ارزش‌های والا است و شهدا با گذشت از عزیزترین دارایی خود، یعنی جان، نامی جاویدان از خود برجای می‌گذارند و یادشان در تاریخ جاودانه می‌شود.

شهادت مقامی والا و افتخاری بزرگ است که نصیب کسانی می‌شود که در مسیر حق، جان خود را فدا می‌کنند. این عزیزان با فداکاری خود، چراغ راه هدایت برای نسل‌های آینده خواهند بود. سرباز بسیجی«حسین قادری» از اهالی شهر مریانج یکی از شهدای گرانقدری است که در حملات آمریکایی صهیونی به شهر همدان در مرکز آموزشی فرهنگی به شهادت رسید. این شهید گرانقدر در تاریخ 16 اسفند ماه 8 روز پیش از شهادت وصیت نامه خود را نگاشته بود و در تاریخ 24 اسفند ماه به مقام والای شهادت نائل آمد.

در زیر متن وصیت نامه شهید« حسین قادری» را می‌خوانید:

به نام خداوند بخشنده و مهربان

به نام آن که جان را آفرید و شهادت را زاده ایمان و عشق قرار داد.

خدایا! شکر که در روزگاری مرا زنده نگاه داشتی که هنوز پرچم اسلام برافراشته است و راه حسین (ع) ادامه دارد. اگر توفیق شهادت در راهت را روزی ام کردی آن را نه از شجاعت خود بلکه از رحمت و کرم بی پایانت میدانم.

پدر و مادر عزیزم دستان پینه بسته تان بوسیدنی است. میدانم داغ فرزند سخت است، اما بدانید که من برای رضای خدا رفتم نه برای نام و نه برای نان از شما می‌خواهم صبور باشید و هیچ گاه از راه

اهل بیت (ع) جدا نشوید.

برادران و خواهرانم ادامه دهنده راه شهدا باشید؛ راه صداقت خدمت و دفاع از حق.

مبادا دنیا فریبتان دهد؛ دنیا گذراست و آنچه می ماند ایمان و عمل صالح است.

دوستان من اگر روزی خبر شهادتم را شنیدید، برایم اشک نریزید؛ فقط از خدا بخواهید که مرا بپذیرد و شما را نیز در مسیر حق ثابت قدم بدارد.

پروردگارا

قبولم کن چنان که عاشقان را قبول کردی مرا در شمار کسانی قرار ده که جز رضای تو هدفی نداشتند.

به امید روزی که ظلم و ناحق از میان برود و پرچم اسلام به دست حضرت مهدی (عج)، بر فراز همه دل ها برافراشته شود.

با دلی آرام و مطمئن قبولم کن چنان که عاشقان را قبول کردی مرا در شمار کسانی قرار ده که جز رضای تو هدفی نداشتند.



با دلی آرام و مطمئن

به دیدار حق می روم

شهید حسین قادری

١۴۰۴/١٢/١۶