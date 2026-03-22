۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۰۷

حمله متجاوزان آمریکایی صهیونی به مناطقی از اصفهان

اصفهان - دقایقی قبل متجاوزان آمریکایی صهیونی مناطقی از اصفهان را هدف حملات ددمنشانه خود قرار داد.

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی قبل متجاوزان آمریکایی صهیونی مناطقی از اصفهان را هدف حملات ددمنشانه خود قرار دادند.

همزمان با حملات، پدافند هوایی اصفهان برای مقابله با اهداف پروازی متخاصم فعال شد.

بامداد امروز هم دشمن آمریکایی صهیونی مناطقی را در اصفهان هم مورد حمله قرار گرفت.

روز گذشته جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به حمله آمریکایی صهیونی به مرکز هسته‌ای احمدی روشن در نطنز، دیمونا و عراد در سرزمین‌های اشغالی را هدف قرار داد.

رسانه‌های عبری و غربی اعلام کردند در حملات ایران، بیش از ۲۰۰ صهبونیست کشته و زخمی شدند.

اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.

کد خبر 6780950

