دلیل سکانس حمله به کلانتری در یک سریال چه بود؟؛ پرداختن به جنگ ۱۲ روزه

سجاد بهمن‌آبادی مدیرکل خانه تولیدات جوان مرکز سیمرغ درباره سریال «کلانتری ۱۱» محصول این اداره کل که از دیشب اول فروردین پخش آن در شبکه دو آغاز شد به خبرنگار مهر بیان کرد: اتفاقات اخیر و جنگی که رخ داد و همچنین شهادت رهبر شهید، فرماندهان و مردم، موجب شد که برنامه‌ریزی رسانه ملی برای پخش سریال‌های نوروزی دچار تغییراتی شود.

وی اضافه کرد: تلاش شد که در انتخاب‌ها یعنی تصمیم‌گیری مدیران محترم برای چینش آثار گزینش‌هایی انجام شود که با شرایط موجود هم‌خوانی داشته باشد.

بهمن آبادی درباره فضای سریال عنوان کرد: این سریال از حیث توجه به نیروهای مقتدر و مظلوم نیروی انتظامی اهمیت ویژه‌ای دارد؛ نیروهایی که همان‌گونه که خود شما نیز شاهد هستید، از حوادث دی‌ماه تاکنون، بسیار مورد هجمه دشمن قرار گرفته‌اند و در همان حوادث نیز شهدای زیادی تقدیم کردند.

وی ادامه داد: همچنین در جنگ اخیر یا به تعبیر بهتر، جنگی که امروز در آن قرار داریم شهدایی را تقدیم کرده‌اند و در شرایط بسیار دشوار مشغول برقراری امنیت شهر هستند. سریال هم به نمایش بخشی از رشادت‌ها، ایثار، فداکاری و حس مسئولیت‌پذیری این نیروهای مظلوم و مقتدر می پردازد.

بهمن آبادی اضافه کرد: پایان‌بندی سریال با «جنگ ۱۲ روزه» صورت می‌گیرد؛ به این معنا که قسمت پایانی با رویدادهای این جنگ خاتمه می‌یابد. طراحی این بخش بیشتر با هدف ادای دین به نیروهای انتظامی انجام شده تا بتوان حال‌وهوایی متناسب با این روزها برای مردم ایجاد کرد و همچنین فرصتی فراهم شود تا مخاطبان بیشتر با فعالیت‌های این نیروها آشنا شوند و در قالبی دراماتیک، برخی قصه‌های واقعی روایت شود.

وی درباره صحنه ای از حمله به کلانتری در قسمت اول سریال عنوان کرد: درخصوص صحنه‌ای که دیشب پخش شد و حمله به نیروی انتظامی را نشان می‌داد، برخی عنوان کردند که این تصویر «پاس گل» به شبکه‌های خارجی مانند ایران‌اینترنشنال است اما صحنه به‌نمایش‌درآمده، با آنکه در نیمه اول سال تصویربرداری آن به پایان رسیده شاید به تعبیری بازنمایی همان اتفاقاتی است که در ۱۸ و ۱۹ دی رخ داد و منعکس‌کننده مظلومیتی است که نیروهای انتظامی در آن حوادث تجربه کردند.

وی در پایان بیان کرد: متأسفانه برخی خبرنگاران و رسانه‌های داخلی این تصویر را به‌گونه‌ای تعبیر کردند که گویی در راستای اهداف رسانه‌های معاند است، در حالی که این همان واقعیت تلخی است که در آن روزها اتفاق افتاد و همان رسانه های معاند از جمله اینترنشنال زمینه‌ساز شرایطی شد که امروز من، شما و مردم ایران با آن مواجه هستیم.