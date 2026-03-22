به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمدی با گرامیداشت روز جهانی آب و با اشاره به شعار امسال با عنوان «آب برای همه، فرصت برابر» گفت: مدیریت هوشمندانه منابع آبی، مشارکت عمومی و تأمین پایدار و عادلانه آب برای نسلهای آینده، اصلیترین ضرورت استان در سالهای پیشرو است.
وی روز جهانی آب را فرصتی برای یادآوری نقش زیربنایی آب در زندگی، توسعه و عدالت اجتماعی دانست و افزود: شعار امسال بر این حقیقت تأکید دارد که توسعه پایدار بدون دسترسی عادلانه همه مردم به آب ممکن نیست و عدالت آبی شرط اساسی رشد متوازن مناطق است.
محمدی با تشریح شرایط اقلیمی استان بوشهر که در زمره مناطق خشک و نیمه خشک قرار میگیرد، اظهار داشت: محدودیت منابع آبی، حساسیت و اهمیت برنامهریزی دقیق و علمی را برای تأمین آب شهرها، روستاها، کشاورزی و صنایع دوچندان کرده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای بوشهر با اشاره به اقدامات این شرکت در سالهای اخیر، گفت: توسعه زیرساختهای مدیریت منابع آب، حفاظت از منابع زیرزمینی، بهبود نظام بهرهبرداری از سدها و مدیریت تقاضا از جمله برنامههایی است که برای تحقق تأمین پایدار آب در استان دنبال شده است.
محمدی ادامه داد: تحقق شعار «آب برای همه، فرصت برابر» بدون مشارکت مردم، کشاورزان، صنعتگران و دیگر ذینفعان امکانپذیر نیست و همراهی همگانی، شرط اصلی موفقیت در مدیریت آب است.
وی با بیان اینکه آینده آب به رفتار امروز جامعه گره خورده است، صرفهجویی، مصرف مسئولانه و حفاظت از منابع آبی را ضرورتی ملی و بین نسلی دانست و تأکید کرد که بیتوجهی به این اصول میتواند تبعات جبرانناپذیری برای استان به همراه داشته باشد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای بوشهر اظهار امیدواری کرد که با همکاری بخشهای مختلف و ارتقای فرهنگ مصرف صحیح، زمینه برای حفاظت از منابع ارزشمند آب و بهرهمندی عادلانه همه شهروندان فراهم شود.
محمدی در پایان با گرامیداشت روز جهانی آب اعلام کرد: شرکت آب منطقهای بوشهر بر تعهد خود نسبت به مدیریت پایدار منابع آب، تحقق عدالت آبی و پاسداری از حقوق نسلهای آینده تأکید دارد.
