بازگشایی برخی اماکن تاریخی و گردشگری در شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، حسنیعلی امیری گفت: تعدادی از اماکن تاریخی و گردشگری شیراز برای بازدید میهمانان و گردشگران نوروزی بازگشایی شد .

وی ادامه داد: به خاطر شرایط خاص جنگی و جلوگیری از ازدحام جمعیت در اماکن تاریخی و گردشگری ، هنگام تحویل سال این اماکن تاریخی تعطیل بود ولی با بررسی های انجام شده در شورای تامین استان از امروز تعدادی از این اماکن شامل حافظیه، سعدیه، ارگ کریم خانی، حمام و مسجد وکیل و مسجد نصیر الملک، نارنجستان قوام، باغ‌های ارم، دلگشا وجهان نما از ساعت ۸تا۱۶برای بازدید گردشگران باز است .

استاندار فارس افزود : موزه‌ها و باغ موزه‌ها فعلا فعال نیستند و در صورتی که شرایط بازگشایی آنها هم فراهم شود اطلاع رسانی خواهد شد