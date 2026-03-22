  1. استانها
  2. فارس
۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۲۱

بازدید از بیشاپور و تنگ چوگان کازرون به دلیل حفظ آثار تاریخی ممنوع شد

بازدید از بیشاپور و تنگ چوگان کازرون به دلیل حفظ آثار تاریخی ممنوع شد

کازرون-روابط عمومی فرمانداری کازرون اعلام کرد: به منظور حفظ امنیت بازدیدکنندگان و صیانت از آثار تاریخی ارزشمند، مجموعه های جهانی بیشاپور و تنگ چوگان تا اطلاع ثانوی به روی عموم بسته خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه فرمانداری شهرستان کازرون آمده است: با توجه به بررسی‌های انجام‌شده و به‌منظور پیشگیری از بروز خطرات احتمالی و همچنین صیانت و حفاظت از آثار ارزشمند تاریخی، از روز دوشنبه ۳ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ تا اطلاع ثانوی، مجموعه های جهانی بیشاپور و تنگ چوگان تعطیل می‌باشد.

این تصمیم با هدف حفظ امنیت بازدیدکنندگان و جلوگیری از هرگونه آسیب به این میراث های گران‌بها اتخاذ شده است.

بدین وسیله از مسافران نوروزی، گردشگران عزیز و مردم شریف شهرستان بابت این محدودیت موقت پوزش طلبیده و از همراهی و درک ارزشمند شما صمیمانه قدردانی می‌نماییم.

کد مطلب 6781120

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها