بازدید از بیشاپور و تنگ چوگان کازرون به دلیل حفظ آثار تاریخی ممنوع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه فرمانداری شهرستان کازرون آمده است: با توجه به بررسی‌های انجام‌شده و به‌منظور پیشگیری از بروز خطرات احتمالی و همچنین صیانت و حفاظت از آثار ارزشمند تاریخی، از روز دوشنبه ۳ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ تا اطلاع ثانوی، مجموعه های جهانی بیشاپور و تنگ چوگان تعطیل می‌باشد.

این تصمیم با هدف حفظ امنیت بازدیدکنندگان و جلوگیری از هرگونه آسیب به این میراث های گران‌بها اتخاذ شده است.

بدین وسیله از مسافران نوروزی، گردشگران عزیز و مردم شریف شهرستان بابت این محدودیت موقت پوزش طلبیده و از همراهی و درک ارزشمند شما صمیمانه قدردانی می‌نماییم.