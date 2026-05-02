به گزارش خبرگزاری مهر، صادق زارع در خصوص مرمت حافظیه گفت : این پروژه با اختصاص اعتباری بالغ بر ۵۰۰ میلیون تومان، با هدف رفع آسیب‌های ناشی از گذر زمان و عوامل جوی آغاز شده است و مقبره صاحب‌دیوانی که به عنوان دفتر تخصصی حافظ‌شناسی شناخته می‌شود، نقشی کلیدی در پژوهش‌های ادبی و فرهنگی ایفا می‌کند و حفظ ساختار فیزیکی آن برای نسل‌های آینده حیاتی است.

وی ادامه داد: بر اساس برنامه‌ ریزی‌های انجام‌شده، عملیات اجرایی شامل - سبک‌سازی بام: کاهش بار مرده سقف برای افزایش پایداری سازه و جلوگیری از فشار بر دیوارهای قدیمی،تعمیرات پشت طاق بازسازی و تقویت بخش‌های داخلی طاق‌ها برای جلوگیری از هرگونه ریزش احتمالی و عایق‌رطوبتی برای اجرای لایه‌های ایزوگام استاندارد برای مقابله با نفوذ رطوبت به بدنه و تزئینات در دست انجام است.

معاون میراث فرهنگی استان فارس افزود: این عملیات با نظارت دقیق کارشناسان میراث فرهنگی و با استفاده از مصالح استاندارد و روش‌های نوین مرمتی پیش خواهد رفت.

زارع تصریح کرد: هدف نهایی، بازگرداندن شکوه و اصالت این بخش از حافظیه به دوران طلایی خود است تا هم به عنوان یک اثر تاریخی حفظ شود و هم به عنوان فضایی فرهنگی برای پژوهشگران و گردشگران مورد استفاده قرار گیرد.