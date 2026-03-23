به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی ترکیه، این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد که از زمان آغاز عملیات «غرش شیر» علیه ایران تا صبح یکشنبه (22 مارس) ، ۴۵۶۴ نفر به بیمارستان‌ها منتقل شده‌اند.

این وزارتخانه افزود که از میان مجروحان، تقریباً ۱۲۴ نفر در حال حاضر در بیمارستان‌ها تحت درمان هستند که از این تعداد، یک نفر در وضعیت بحرانی، ۱۳ نفر در وضعیت جدی، ۲۶ نفر در وضعیت متوسط و ۸۴ نفر با جراحات جزئی هستند.

این وزارتخانه خاطرنشان کرد که در ۲۴ ساعت گذشته، ۳۰۳ نفر به بیمارستان‌ها منتقل شده‌اند که هشت نفر در وضعیت جدی، ۲۹ نفر در وضعیت متوسط و ۲۵۶ نفر با جراحات جزئی هستند.

عصر شنبه، سپاه پاسداران موج دیگری از موشک‌ها را به شهرهای عراد و دیمونا در جنوب سرزمین های اشغالی شلیک کرد که براثر این حمله ، ده ها تن زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری رسمی اسرائیل، یک موشک ایرانی کل یک محله در عراد را ویران و ده‌ها نفر از ساکنان را زخمی کرد.

این تحولات درحالی رخ می‌دهد که مقامات اسرائیلی به شدت نتایج و پیامدهای واکنش نظامی ایران و حملات حزب‌الله را سانسور می کنند.

ارتش رژیم اشغالگر همچنین سانسور شدیدی بر رسانه‌ها اعمال می‌کند و به اسرائیلی‌ها در مورد انتشار ویدیوهای تلفات یا افشای مکان‌های هدف هشدار می‌دهد.

از ۲۸ فوریه، رژیم اسرائیل و ایالات متحده تجاوزی آشکار را علیه ایران آغاز کرده‌اند که این تجاوز تا کنون به شهادت شماری از مقامات ایرانی از جمله رهبر معظم انقلاب و برخی مقامات امنیتی و سیاسی منجر شده است.