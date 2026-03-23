به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، جبهه داخلی رژیم صهیونیستی از شلیک موج تازه ای از موشک های ایرانی به سوی سرزمین های اشغالی خبر داد.

بنا بر اعلام جبهه داخلی رژیم صهیونیستی، موج جدید حملات موشکی ایران به سرزمین های اشغالی از لحظاتی پیش آغاز شده و صدای آژیرهای خطر در تل آویو و مرکز اسرائیل به صدا در آمده است.

بر اساس این گزارش آژیرهای خطر در جنوب سرزمین های اشغالی و مرزهای غزه نیز فعال شده است.

صدای آژیرهای خطر همچنین در منطقه النقب جنوبی و اسدود واقع در جنوب تل آویو و همچنین در منطقه عسقلان نیز به گوش می رسد.

ارتش رژیم صهیونیستی شلیک موج تازه ای از موشک های ایرانی به سمت سرزمین های اشغالی را تایید کرده است.