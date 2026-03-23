۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۴۶

موج جدید حملات موشکی ایران به سرزمین‌های اشغالی آغاز شد

رسانه‌های رژیم صهیونیستی از آغاز موج جدیدی از حملات موشکی ایران به سرزمین های اشغالی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، جبهه داخلی رژیم صهیونیستی از شلیک موج تازه ای از موشک های ایرانی به سوی سرزمین های اشغالی خبر داد.

بنا بر اعلام جبهه داخلی رژیم صهیونیستی، موج جدید حملات موشکی ایران به سرزمین های اشغالی از لحظاتی پیش آغاز شده و صدای آژیرهای خطر در تل آویو و مرکز اسرائیل به صدا در آمده است.

بر اساس این گزارش آژیرهای خطر در جنوب سرزمین های اشغالی و مرزهای غزه نیز فعال شده است.

صدای آژیرهای خطر همچنین در منطقه النقب جنوبی و اسدود واقع در جنوب تل آویو و همچنین در منطقه عسقلان نیز به گوش می رسد.

ارتش رژیم صهیونیستی شلیک موج تازه ای از موشک های ایرانی به سمت سرزمین های اشغالی را تایید کرده است.

    • وطن خواه IR ۱۲:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۳
      به نظرمن زنده بودن نتانیاهو باوجود انکار غربی ها تاحدودی مشکوک به نظر می رسد چون درمواقع بحرانی وتصمیم های جنگی ترامپ همیشه نتانیاهو به آمریکا سفرمی کرد ولی الان ترامپ بدون دیدار بااو تصمیم اش درمورد مهلت به ایران را اعلام کرد بعلاوه تصاویری که ازنتانیاهو پخش می کنند دیدارازمناطق جنگی ست که می تواندمربوط به گذشته باشد ویامثلا درمورد حمله به دیمونا که خیلی مهم بودسخنی ازوی پخش نشد.

