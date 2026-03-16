تل آویو خسارات و تلفات ناشی از حملات حزب الله را سانسور می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی از سانسور گسترده حملات حزب الله لبنان به اراضی اشغالی خبر داد.
بر اساس این گزارش، اداره سانسور نظامی ارتش، انتشار اخبار مربوط به شهرهای مورد اصابت موشکهای حزب الله توسط رسانههای اسرائیلی را ممنوع، و اعلام کرد در صورت تخلف با آن ها برخورد خواهد شد.
همچنین گزارش شده که اصابت موشک به پایگاههای نظامی یا مراکز راهبردی اسرائیل در هیچ زمانی مجوز انتشار ندارد.
شبکه ۱۳ نوشت، این در حالی است که در حملات پیشین حزب الله، ارتش اجازه داده بود محل دقیق یا تقریبی اصابت موشکها منتشر شود.
گفته میشود، رژیم صهیونیستی تلاش میکند حجم واقعی خسارات جنگ و تلفات احتمالی را برای کنترل فضای داخلی پنهان نگه دارد.
این در حالی است که حزب الله اعلام کرد که نیروهای این گروه، بامداد امروز تجمع نیروهای اسرائیلی در تپه العجل در شمال شهرک کفاریوفال در سرزمین های اشغالی را برای دومین بار هدف قرار داده است.
از سوی دیگر وزارت بهداشت رژیم صهیونیستی امروز دوشنبه اعلام کرد که تنها در ۲۴ ساعت گذشته در نتیجه حملاتی که به اراضی اشغالی شده، ۱۲۴ شهرک نشین صهیونیست زخمی و به بیمارستانها منتقل شدند.
رسانههای عبری به نقل از این وزارتخانه اعلام کردند که در مجموع از زمان آغاز جنگ با ایران، ۳۳۶۹ شهرکنشین صهیونیست در نقاط مختلف اراضی اشغالی زخمی و به بیمارستان منتقل شدند.
این آمار در حالی اعلام شده که رژیم صهیونیستی به شدت میزان تلفات انسانی و خسارات وارد آمده به شهرها و شهرکهای اشغالی را سانسور کرده و اجازه حضور در محل اصابت موشکها و ثبت تصاویر از آنها را به هیچ کسی حتی خبرنگاران نداده و با آنها به شدت برخورد میکند.
