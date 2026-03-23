مفتی لیبی خواستار حمایت از ایران شد 

به گزارش خبرگزاری مهر، شیخ صادق الغریانی مفتی لیبی در بیانیه خود که به طور گسترده در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، توضیح داد که «در قرآن چیزی به نام بی‌طرفی وجود ندارد. تا زمانی که جنگ بین مسلمانان و کفار است، حمایت از مسلمانان واجب است.»

وی ادامه داد: «هر کسی که در جنگ بین مسلمان و کافر، موضع خود را «بی‌طرف» بنامد، از جمله کسانی است که قرآن درباره آنها می‌گوید: «[آنها نه با اینانند و نه با آن].»

شیخ الغریانی افزود: «از جمله درس‌ها و بینش‌هایی که از جنگ فعلی می‌بینیم این است که مستکبران باید هزینه آن را بپردازند، صرف نظر از اینکه چقدر قدرتمند باشند. امروز، رئیس جمهور آمریکا از همه کشورهای جهان درخواست می‌کند که تنگه هرمز را باز کنند، و او ناامید شده است.»

وی خطاب به مسلمانان افزود: «بگذارید آنها از آنچه در پایگاه‌های آمریکایی در خلیج فارس اتفاق افتاد، عبرت بگیرند، زیرا حضور آنها باعث شد کشورهایی که فکر می‌کردند از آنها حمایت می‌کنند، هدف قرار گیرند و هر که عزت می‌خواهد، عزت از آن خدا، رسول او و مؤمنان است.»